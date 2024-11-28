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貿易戰飄火藥味…歐洲央行總裁：多買美國貨 避免川普貿易戰

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。圖／歐新社
歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。圖／歐新社

歐洲央行總裁拉加德促請歐洲國家的政治領袖，就關稅問題與美國總統當選人川普合作，多買美國產品。她警告，充滿火藥味的貿易戰，將危及全球經濟成長。

拉加德說，面對川普放話，要對所有中國大陸以外的進口商品全面加課最高可達20%的關稅，歐盟必須進行協商而不是報復，「坐下來討論，看看大家能夠如何合作一起解決問題」，因為貿易戰對誰都沒好處，將導致全球GDP下降。她問：「一旦全球需求減少，你要怎麼讓美國再次偉大？」

萬一美國對歐盟加徵關稅，對歐元區的通膨會有多大影響？拉加德表示，現在評估還太早，不過整體而言，「短期內可能會有一些淨通膨」，經濟活動或將減少，匯率出現波動。她強調，這些都仍有爭議，主要還是要看被加徵的是什麼關稅，適用對象和課稅時間的長短。

川普勝選後，歐盟各會員國政府和歐盟官員，都很擔憂「川普關稅」會抹殺歐盟對美國的大額貿易順差，令歐盟地區的製造商要被迫改到美國生產。

拉加德表示，歐盟可向美國多採購一些特定產品，像是液化天然氣（LNG）、國防裝備等；如此可望造就比報復策略更好的情況。她強調：「以牙還牙的過程，沒有人會是贏家。」

據了解，擁有27個會員國的歐盟，目前仍在考量如何因應川普二進白宮後的貿易政策。一如拉加德所提的，增加進口美國的天然氣、武器，外加美國農產品，是選項之一。歐盟也有準備允許美國企業參與歐盟的聯合軍事採購方案，而且願意更密切地配合白宮對於中國的貿易與地緣政治政策。

經濟學家相信，美國若對中國築起關稅高牆，中國製造商的產品將轉而大量傾銷到歐洲市場，對歐盟境內的競爭造成更大威脅。

拉加德說，歐洲的政策決策者必須非常謹慎監測中國商品改變路線的狀況。她也強調，歐盟要有徹底的行動來重新取得經濟競爭力。

川普 歐盟 美國大選

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