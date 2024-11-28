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川普稱墨西哥同意擋移民 薛恩鮑姆澄清無意關邊界

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國總統當選人川普表示，墨西哥總統薛恩鮑姆今天在通話中同意「阻止」移民湧入美國。路透
美國總統當選人川普表示，墨西哥總統薛恩鮑姆今天在通話中同意「阻止」移民湧入美國。路透

美國總統當選人川普表示，墨西哥總統薛恩鮑姆今天在通話中同意「阻止」移民湧入美國。薛恩鮑姆隨即澄清，強調墨西哥主張搭建政府與人民的橋梁，無意關閉邊界。

法新社報導，川普在社群媒體上表示：「墨西哥將阻止民眾前往我們的南部邊境，即刻生效。」川普曾允諾明年1月上任時將解決移民「非法入侵」問題，他今天自稱在終結這個問題上取得進展。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）隨即回應川普的說法，堅稱她已向川普說明墨西哥目前因應移民問題的「全面策略」。

她在社群平台X上表示：「多虧這個策略，移民大篷車隊在抵達邊境之前就會先（在墨國境內）受到照顧。」她又說：「我們重申，墨西哥主張的不是關閉邊界，而是搭建政府與人民間的橋梁。」

薛恩鮑姆稍早分享與川普會談中的部分細節，並附上她笑著與川普通話的照片。

薛恩鮑姆還說，他們也討論到「在安全議題上加強合作」，以及「我們在墨西哥防止民眾使用芬太尼（Fentanyl）的行動」。

川普25日曾在社群媒體上表示，將對墨西哥與加拿大進口商品課徵25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅。

川普在自創的社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「這波關稅將一直有效，直到毒品及所有非法外國人終止入侵我們國家為止！毒品方面，特別是芬太尼。」

川普 美國大選

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