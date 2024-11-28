川普任金主費蘭整頓美國海軍 無軍事經驗引質疑

美國總統當選人川普的海軍部長人選費蘭未在軍中服役或擔任過軍方文職領導人，官員與國防專家稱海軍的確急需有人帶來革新，但費蘭欠缺經驗，將讓他更難實現川普的目標。

美聯社報導，川普昨天晚間任命競選期間主要金主費蘭（John Phelan）擔任海軍部長，費蘭是私人投資公司Rugger Management LLC的創辦人。川普的交接團隊沒有回覆針對費蘭資歷的置評要求。

根據費蘭的簡歷，費蘭與軍方接觸的經驗主要來自他在非營利組織「美國精神」（Spirit of America）擔任的顧問職位，這個組織支持保衛烏克蘭與台灣。

雖然並非所有軍隊部長上任前都有軍隊經驗，但他是美國海軍自2006年以來的第一人。現任陸軍部長沃梅斯（Christine Wormuth）先前也沒有軍中服役經驗，但她曾擔任許多國防文職職位。

川普是在海軍處於關鍵時刻時任命費蘭擔任部長。美國海軍因為在全球各地部署軍力而分身乏術，而且在主要競爭對手中國的海軍部隊不斷增長時，還必須應對艦隊規模日益縮減的問題。川普競選時主張擴大海軍，為此必須對抗官僚主義的惰性。但無論是當兵或擔任國防文職職位，目前還不清楚一位沒有軍中經驗的部長，是否將適合領導這項工作。

新美國安全中心（Center for a New AmericanSecurity）國防計畫主任兼資深研究員佩蒂姜（StaciePettyjohn）說：「任何欠缺五角大廈經驗的人都很難擔任軍隊領導人的角色並勝任工作。」

他說：「軍隊是擁有獨特文化、次文化與官僚利益的龐大組織，決定是經過許多正式流程才做出。要改變一個軍隊的計畫，必須了解這種錯綜複雜的形勢。」

專家說，費蘭獲得提名，反映出川普在尋找不會忤逆他的軍隊領導人，但費蘭欠缺經驗可能會為自己製造問題並造成延誤。他們說，海軍沒有時間可以浪費。海軍面臨的最大挑戰之一，是為美國可能因台灣而與中國發生軍事對峙做好準備。

捍衛民主基金會（Foundation for Defense ofDemocracies）軍事與政治力量中心（Center on Militaryand Political Power）資深主任鮑曼（Brad Bowman）說：「這樣的賭注太高了。接下來幾年內解決美國海軍關鍵問題的成敗，可能將對台灣海峽和其他地方的戰爭與和平產生決定性影響。」