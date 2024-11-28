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面臨川普執政 墨西哥2025年經濟展望堪慮

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
薛恩鮑姆周三已揚言，若川普果真對墨西哥實施25%關稅，墨西哥將採取報復措施。歐新社
薛恩鮑姆周三已揚言，若川普果真對墨西哥實施25%關稅，墨西哥將採取報復措施。歐新社

墨西哥總統薛恩鮑姆和美國總統當選人川普周三通話，設法讓川普打消上任後對墨西哥開徵關稅的念頭，會後川普形容兩人對談富有成效。不過，關稅最終若還是付諸實施，經濟學家認為墨西哥經濟前景堪憂。

川普在Truth Social平台表示，他和薛恩鮑姆「相談甚歡」、「富有成效」。川普表示，薛恩鮑姆已同意阻止經由墨西哥進入美國的移民。 他也提到，雙方還討論如何遏制非法毒品流入美國的措施。

墨西哥披索兌美元應聲上漲0.5%至20.49。

不過，川普揚言對墨西哥課徵25%關稅後，分析師隨即調降對墨西哥2025年的經濟預測，且外資將大幅減少投資。墨西哥央行周三表示，目前任何預測尚言之過早，不過顯然僅僅止於討論，就足以引發對經濟災難的恐懼。

彭博經濟學家估算，如此高的關稅可能危及墨西哥近11%的國內生產毛額（GDP）。

穆迪將明年墨西哥經濟成長的預測大幅調降至0.6%，這將成為2020年因疫情引發經濟衰退以來的最糟一年。分析師指出，影響主要反映會在「貿易、投資和匯款方面，同時金融業也將因避險和波動性而受到衝擊」。

標普的預測沒有那麼悲觀，僅將墨西哥2025年經濟成長預測從1.5%調降至1.2%，理由是「美墨貿易關係的不確定性增加」。

威爾遜中心（Wilson Center）學者 Diego Marroquin 說：「即使只是關稅的威脅，也對墨西哥的投資氛圍發出了寒流警報。投資人對墨西哥，特別是製造業的投資意願將會減弱。」「墨西哥將不得不在貿易議程之外的議題上先發制人，才能讓美國願意坐下來談判。」

布局墨西哥的台商也遭波及，鴻海（2317）、廣達、緯創、英業達、和碩都在墨西哥設廠。鴻海日前還宣布要在墨西哥打造全球最大GB200 AI伺服器工廠。

薛恩鮑姆周三已揚言，若川普果真對墨西哥實施25%關稅，墨西哥將採取報復措施。薛恩鮑姆政府也警告，川普此舉可能導致40萬個美國就業機會流失，並推升美國的消費者物價。

然而，即使美墨最終達成協議，仍可能損害墨西哥原本預期會到來的投資，這些投資在美國大選之前暫且觀望。墨西哥宣稱已超越中國大陸，成為美國第一大貿易夥伴，而總統薛恩鮑姆則將製造業描繪為墨西哥經濟成長的引擎。她的政府一直積極主張和商界領袖建立密切關係，並擴大工業園區的規模。

如果川普只是在虛張聲勢，那麼對墨西哥來說，情況或許會更為樂觀。美國銀行（Bank of America）墨西哥分行的主管不認為川普最終會實施關稅，因為對墨西哥徵收關稅實際上等於對美國企業徵收關稅。

川普 美國大選

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