川普喊加關稅 CNN：美前10大進口國6個在亞洲含台灣

CNN報導，美國總統當選人川普矢言對所有進口商品徵收新關稅，將改變美國與其最大貿易夥伴的關係，尤其是亞洲，美國2023年前十大進口國有6個在亞洲，包括台灣在內。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國2023年前10大進口國依序為墨西哥、中國、加拿大、德國、日本、韓國、越南、台灣、印度及愛爾蘭，其中有6個在亞洲。2023年，這些國家合計占美國進口總額的32%。

若單看亞洲國家，美國2023年前10大進口國依次為中國、日本、韓國、越南、台灣、印度、泰國、馬來西亞、新加坡及印尼。

不過，川普對中國商品課徵關稅的計畫，可能使一些東南亞國家受益，因為工廠可能從中國遷往亞洲其它地方。

隨著美國試圖減少進口中國商品，對中國貿易逆差過去一年間有所減少，但對越南及泰國等國家貿易逆差正在增加。

川普指出，他希望提高所有進口產品的關稅，以縮小或消除貿易逆差，但經濟學家警告，他的關稅實際上將推升國內物價，企業會將增加的進口成本轉嫁到消費者身上。