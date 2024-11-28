墨西哥：川普若祭25%關稅 恐使美國40萬人失業

中央社／ 墨西哥市27日綜合外電報導

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，美國總統當選人川普未來若對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，恐導致美國40萬人失業，造成經濟成長放緩，並傷害美國經濟及消費者。

路透社報導，厄伯拉特在記者會上指出，川普（Donald Trump）的關稅政策是「朝自己的腳開槍」，此舉將會傷害墨西哥的出口，也將使在墨西哥生產的美國公司繳納稅額增加一倍，對企業帶來巨大衝擊。

此外，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天在例行記者會上表示，若川普對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，墨西哥將祭出報復性關稅。

薛恩鮑姆指出：「如果美國徵收關稅，墨西哥也會提高關稅。」

川普 美國大選

延伸閱讀

川普減稅加持 科技股基本面撐未來行情

川普大課關稅目的為何？加墨中3國均表不滿 各界關注是否落實

他性醜聞纏身換將！從摔角大亨到政論名嘴 川普爭議內閣完整一覽

川普2.0高關稅越南也遭殃 台商回流工業區土地需求增

相關新聞

賴海哲門徒葛里爾 可望任美貿易代表

美國總統當選人川普廿六日點名前美國貿易代表賴海哲的門徒葛里爾出任貿易代表，他曾密切參與川普第一任內貿易決策。川普的前白宮...

面對川普關稅威脅 加國擬「把墨西哥比下去」

川普威脅要對加拿大和墨西哥進口商品徵收百分之廿五關稅，可能撕毀美墨加三國之間的貿易協定，為單獨的雙邊協議打開大門。

川普經濟團隊組建完成 哈塞特領導經委會、葛里爾擔任貿易代表

川普的經濟團隊組建完成，他在Truth Social平台上宣布選擇哈塞特（Kevin Hassett）領導國家經濟委員會...

川普關稅的第一槍 美國選民先中槍

美國總統當選人川普揚言對鄰國和主要貿易夥伴課徵高額關稅，還威脅要對中國大陸進一步加徵關稅，結果可能導致美國人購買的商品無所不漲

美丹佛市長護無證移民稱願為此坐牢 川普邊境沙皇：我送他入監

美國候任總統川普承諾，當他重返白宮時將大量驅逐無證移民，特別是所謂的「庇護城市」，甚至不惜動用美軍，科羅拉多州丹佛市民主...

台海地緣政治等4大挑戰 2025川普上任怎拆彈？對台態度成關鍵

隨中東及俄烏戰火延燒，亞洲局勢也日益緊張，法新社報導，未來一年這些都將考驗著美國候任總統川普（Donald Trump）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。