墨西哥：川普若祭25%關稅 恐使美國40萬人失業

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，美國總統當選人川普未來若對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，恐導致美國40萬人失業，造成經濟成長放緩，並傷害美國經濟及消費者。

路透社報導，厄伯拉特在記者會上指出，川普（Donald Trump）的關稅政策是「朝自己的腳開槍」，此舉將會傷害墨西哥的出口，也將使在墨西哥生產的美國公司繳納稅額增加一倍，對企業帶來巨大衝擊。

此外，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天在例行記者會上表示，若川普對墨西哥銷美產品課徵25%關稅，墨西哥將祭出報復性關稅。

薛恩鮑姆指出：「如果美國徵收關稅，墨西哥也會提高關稅。」