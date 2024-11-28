面對川普關稅威脅 加國擬「把墨西哥比下去」

川普威脅要對加拿大和墨西哥進口商品徵收百分之廿五關稅，可能撕毀美墨加三國之間的貿易協定，為單獨的雙邊協議打開大門。

相對於墨西哥總統薛恩鮑姆強硬說，「美國的移民湧入和毒品消費，無法靠威脅和關稅來解決」，暗示將報復；加拿大採取截然不同態度。他們想向川普政府證明，加拿大的表現優於墨西哥。紐約時報指出，至少就分化加墨而言，川普獲得初步成功。

在川普發表關稅聲明前，加國官員不管公開或私下場合，都在為舉行新談判打基礎，他們的基本策略就是「把墨西哥比下去」。要求匿名的官員透露，加拿大與川普的盟友會晤時一直強調，在邊境、中國和就業問題上，加拿大比墨西哥好太多。

加國官員告知參議員葛蘭姆等共和黨人士，他們已控制美加邊界，今夏由加拿大非法進入美國的移民激增只是暫時性，並非趨勢。

其次，加國財長方慧蘭多次強調，今夏對中國大陸進口電動車開徵百分之一百關稅，可以證明他們和川普一樣都是對中鷹派。加拿大傳出曾私下向美國共和黨人暗示，墨西哥不願意在經濟上與中國大陸斷絕往來。

杜魯多和他的自由黨在國內支持度不高，他可能不是那個處理川普關稅問題的人。保守黨黨魁溥禮瑞普遍被預期能贏得加國明年的大選。

溥禮瑞也不樂見加拿大和墨西哥相提並論，他廿六日說：「我只關心加拿大；我想把我們的國家放在第一位。」