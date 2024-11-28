賴海哲門徒葛里爾 可望任美貿易代表

美國總統當選人川普廿六日點名前美國貿易代表賴海哲的門徒葛里爾出任貿易代表，他曾密切參與川普第一任內貿易決策。川普的前白宮經濟顧問哈塞特則將領導國家經濟會議（ＮＥＣ），他捍衛川普貿易政策，但承認關稅可能弱化經濟成長。

紐約時報報導說，川普雖也考慮讓賴海哲和對中鷹派、川普第一任期的白宮貿易顧問納瓦羅擔任經濟要職，但後來選出在部分人士眼中可能較溫和的幾個人選。

川普說，葛里爾在自己第一任期的角色關鍵，參與對中國大陸等國徵收關稅來打擊不公平貿易行為，以及用美墨加貿易協定取代失敗的北美自由貿易協定，大幅改善美國工人處境。葛里爾將聚焦控制美巨大的貿易逆差，捍衛美國製造業、農業和服務業並開拓各地出口市場。

美國貿易代表以往相當低調，但在川普第一任內重要性提升，協助對中國的貿易戰、關稅實施和一連串貿易協定談判。川普廿五日才稱上任後要對加拿大、墨西哥徵收百分之廿五關稅，對中國加徵百分之十關稅。

葛里爾的人事案若獲參議院通過，他將負責實施關稅政策及對外談判貿易協定。葛里爾也將監督美加墨協定潛在的重新談判。美加墨預計二○二六年重新檢視該協定條款。

葛里爾五月在跨黨派的美中經濟與安全檢討委員會作證時說，對抗中國的貿易政策是美國的「世代挑戰」，這沒有靈丹妙藥；某些情況下，追求與中國戰略脫鉤會帶來短痛，但若什麼都不做或低估中國帶來的威脅，將付出更大代價。

哈塞特曾是保守派智庫美國企業研究所財政政策學者，也擔任過川普任內白宮經濟顧問委員會（ＣＥＡ）主席，極力維護川普標誌性的公司稅減稅政策，也支持川普一系列懲罰性關稅提議。

哈塞特離開白宮後，仍是川普親密顧問，時常採信許多經濟學家視為非傳統的經濟構想。