川普經濟團隊組建完成 哈塞特領導經委會、葛里爾擔任貿易代表

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普宣布任命葛里爾（Jamieson Greer） 擔任美國貿易代表。（路透）
川普宣布任命葛里爾（Jamieson Greer） 擔任美國貿易代表。（路透）

川普宣布任命哈塞特（Kevin Hassett）領導國家經濟委員會。（路透）
川普宣布任命哈塞特（Kevin Hassett）領導國家經濟委員會。（路透）

川普的經濟團隊組建完成，他在Truth Social平台上宣布選擇哈塞特（Kevin Hassett）領導國家經濟委員會；同時任命葛里爾（Jamieson Greer）擔任美國貿易代表，他將中國視為是美國「一個世代的挑戰」，並主張與中國戰略脫鉤。

哈塞特曾是保守派智庫美國企業研究所（AEI）的財政政策學者，在川普第一任時出任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席，極力維護川普主打的公司稅減稅政策，也支持川普一系列懲罰性關稅的提議。他還與川普女婿庫許納在移民問題上合作，並且支持一項舉措，對於購買伊朗石油的國家，要結束其制裁豁免。

知情人士透露，哈塞特稍早之前甚至也在聯準會主席候選人名單內。

另外，川普欽點葛里爾出任新政府美國貿易代表。彭博分析，這凸顯出關稅在川普的經濟議程確實將是重中之重。川普在競選時矢言以貿易政策來增加聯邦政府收入，同時迫使企業將製造業工作機會轉移到美國。

川普第一任時的貿易代表是賴海哲，葛里爾當時擔任賴海哲的幕僚長，參與對中國加徵關稅等貿易政策決策，以及對中國的貿易談判。預期葛里爾將在落實川普的關稅政策過程中，發揮關鍵作用。

葛里爾也曾在律師事務所為賴海哲工作。在提名他出任貿易代表的消息傳出前，他最近的工作職位是King & Spalding律師事務所的合夥人，主要處理貿易訴訟與貿易協商。

根據律師事務所公告資料，葛里爾的客戶行業別涵蓋甚廣，包括製造、科技、能源、製藥、農業、金融投資服務、航太、國防等。

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