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川普大課關稅目的為何？加墨中3國均表不滿 各界關注是否落實

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國總統當選人川普。 美聯社
美國總統當選人川普。 美聯社

將上任美國總統的川普是真的會大課關稅！針對他近日表示要對同為美加墨自由貿易協定內的加拿大墨西哥課徵25%關稅，墨西哥總統薛恩鮑姆反批，這樣並不會解決毒品從墨西哥進口的問題，加拿大總理杜魯道則稱，這會對勞工造成很大的傷害；另外，川普也要對大陸加徵10%關稅，大陸則批評川普不負責任。

墨嗆關稅難解決問題

根據《英國廣播公司》報導，川普表示，對於目前非法移民與邊境毒品氾濫的現象感到不滿，因此決定上任後就要對墨西哥課徵25%關稅。同為美加墨貿易協定的加拿大也將比照辦理，另外也將對大陸在既有的稅額上再加徵10%關稅。墨西哥新總統薛恩鮑姆直言，川普這樣做，無助解決他想解決的兩個問題。

加拿大總理杜魯道則緊急召開內閣會議討論後續可能產生影響，並批評川普這樣做會讓支持他的工人階級身受其害；大陸政府回應說，川普對中施加關稅不負責任，且無論誰都不會贏得貿易戰。2021年有《研究》便指出，川普第一任的關稅戰，造成的成本仍多數由美國民眾吸收。

關稅將加劇通膨

《英廣》提到，美利堅大學經濟學教授柯普曼表示，目前川普針對墨西哥課稅的理由比較明確，但對於加拿大與大陸仍不確定他想要課關稅的目的為何，雖然有可能會讓美國貿易稍微好轉，但目前多數證據都是偏向關稅難扭轉美國的貿易逆差。德意志銀行也警告，關稅恐讓美國嚴重的通膨加劇。

NPR》提到，若川普上任課徵關稅，美國人愛吃的酪梨就可能會上漲不少，因為墨西哥與加拿大分別提供美國32%與34%的蔬果，而且加拿大也提供不少油氣給美國中西部的州。而過去川普真正落實的關稅沒有他喊話的多，因此各界也關注他是否會真的落實對這3國的關稅。

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