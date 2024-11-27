川普揚言動用軍隊遣返移民 拉美教會界惶恐不安：需人性改革

除了遣返還需要移民制度的改革。由於新任美國總統川普曾揚言上任後，將利用軍隊實施史上最大規模移民遣返作業，對此這項消息，美國拉丁裔教會界領袖表示，已經造成拉丁裔教會界惶恐不安。牧師則認為，除了遣返之外，美國的移民政策也需要提出更具人性的改革。

拉丁裔族群感到擔憂

據《基督教廣播網》報導，美國國土安全部統計，估計有1100萬無證移民住在美國，由於川普計劃動員軍隊協助大規模驅逐行動，消息一出，已造成許多西班牙裔感到擔憂。全國拉丁福音派聯盟(National Latino Evan-gelical Coalition)牧師薩爾格羅表示，「大規模驅逐的言論會讓拉美福音教會感到害怕。」

未來將負責移民業務的官員霍曼表示，「川普總統已承諾，公共安全威脅和國家安全威脅將是優先處理的問題。」

世界緩助會(World Relief)代表索羅斯指出，「如果使用軍隊來執行美國歷史上最大規模的驅逐行動，對象是那些在國內居住多年、沒有任何犯罪記錄、或是已在美國生下子女的移民，我認為這對我們以及基督徒來說，將是令人擔憂的事情。」

薩爾格羅則認為政府應該針對移民問題更有同情心。他表示，「我們希望在實現人道的移民改革時，不會對家庭和教會造成破壞性的影響。」

教會將為移民發聲

據《天主教前鋒報》報導，天主教德州艾爾帕索主教塞茨表示，如果威脅成真，教會領袖將會出面大聲疾呼。他表示，「在新政策實施之前，無證移民的恐懼和不安感已經大幅提升。」

塞茨主教進一步表示，許多移民不只害怕留下，同時也害怕離開他們自己的祖國，因為前往美國的路途變得極為危險。他表示，有人告訴他和其他在邊境工作的人，現在墨西哥已是沿著南美洲北部到德州邊境最危險的地方。

他表示，良好的政策需要考慮可能帶來的影響以及預期和非預期後果，「政策必須紮根於人，對基督徒來說，還必須根植於基督的教導。」

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