快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

川普貿易代表出爐！律師葛里爾將掌舵關稅戰 已與中國交手過

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普已欽點他第一任時貿易代表賴海哲的幕僚長葛里爾（右），擔任新政府的貿易代表。圖為葛里爾2019年出席會議檔案照。路透
川普已欽點他第一任時貿易代表賴海哲的幕僚長葛里爾（右），擔任新政府的貿易代表。圖為葛里爾2019年出席會議檔案照。路透

紐約時報報導，美國候任總統川普26日欽點律師葛里爾（Jamieson Greer）擔任貿易代表，料將在川普重啟關稅戰的背景下發揮關鍵作用。葛里爾在川普第一任期內曾任前貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）的幕僚長，參與對中國大陸加徵關稅與談判等。

川普稍早在自家社群聲明表示，「葛里爾在我的第一任期發揮關鍵作用，針對中國和其他國家徵收關稅，打擊不公平貿易行為，並以美墨加協定取代失敗的北美自由貿易協定，從而使美國工人的處境變得更好。」

政治新聞網站Politico報導，44歲葛里爾出身空軍律師，後來轉作貿易訴訟律師，是賴海哲的得意門生；最近的工作職位是King & Spalding律師事務所的合夥人，主要處理貿易訴訟與貿易協商。

Politico描述，若葛里爾順利獲得參議院批准，將成為對中關稅戰前線第一人。川普25日才宣布對中國進口商品加徵10%關稅。

另外，葛里爾也將會監督美加墨協定可能出現的重新談判，這是川普第一任內取得的主要貿易成就之一，但未能減少美國與加墨兩國的貿易逆差。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普要對加墨及中國再加徵關稅 郭智輝：EMS較緊張

川普若遣返非法移民 加州恐面臨數千億美元損失

針對川普課稅影響 鴻海董座劉揚偉：大國博弈、靜觀其變

川普2.0將啟動 美國買下格陵蘭聲浪再起

相關新聞

川普貿易代表出爐！律師葛里爾將掌舵關稅戰 已與中國交手過

紐約時報報導，美國候任總統川普26日欽點律師葛里爾（Jamieson Greer）擔任貿易代表，料將在川普重啟關稅戰的背...

川普最新關稅威脅 德銀點出投資人可注意的10大重點

川普宣布上任後將立即對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵新關稅。德意志銀行表示，川普以移民和毒品走私為由，或許只是藉口，目的是...

美國貿易代表人選定了？傳由曾任賴海哲幕僚的葛里爾出任

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統當選人川普的交接團隊，正在準備公布，要提名葛里爾（Jamieson Greer）出任新...

川普簽了！與白宮敲定政權交接合作 但仍拒絕FBI查新閣員身家

政治新聞網站Politico報導，候任美國總統川普的幕僚長威爾斯（ Susie Wiles）26日宣布，川普政權交接團隊...

川普經濟團隊組建完成：哈塞特領國家經委會 葛理爾任貿易代表

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統當選人川普據悉選擇了哈塞特（Kevin Hassett，暫譯）來領導國家經濟委員會，負...

川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢

準白宮幕僚長威爾斯今天表示，川普團隊已與白宮簽署備忘錄，進入政府交接的下一階段。交接過程不會動到納稅人資金，依法不接受外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。