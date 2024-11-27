川普貿易代表出爐！律師葛里爾將掌舵關稅戰 已與中國交手過

紐約時報報導，美國候任總統川普26日欽點律師葛里爾（Jamieson Greer）擔任貿易代表，料將在川普重啟關稅戰的背景下發揮關鍵作用。葛里爾在川普第一任期內曾任前貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）的幕僚長，參與對中國大陸加徵關稅與談判等。

川普稍早在自家社群聲明表示，「葛里爾在我的第一任期發揮關鍵作用，針對中國和其他國家徵收關稅，打擊不公平貿易行為，並以美墨加協定取代失敗的北美自由貿易協定，從而使美國工人的處境變得更好。」

政治新聞網站Politico報導，44歲葛里爾出身空軍律師，後來轉作貿易訴訟律師，是賴海哲的得意門生；最近的工作職位是King & Spalding律師事務所的合夥人，主要處理貿易訴訟與貿易協商。

Politico描述，若葛里爾順利獲得參議院批准，將成為對中關稅戰前線第一人。川普25日才宣布對中國進口商品加徵10%關稅。

另外，葛里爾也將會監督美加墨協定可能出現的重新談判，這是川普第一任內取得的主要貿易成就之一，但未能減少美國與加墨兩國的貿易逆差。