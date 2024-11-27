快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

川普最新關稅威脅 德銀點出投資人可注意的10大重點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
除匯市外，金融市場對川普關稅威脅反應淡定，投資人可能仍在思考川普此話對未來的影響。美聯社
除匯市外，金融市場對川普關稅威脅反應淡定，投資人可能仍在思考川普此話對未來的影響。美聯社

川普宣布上任後將立即對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵新關稅。德意志銀行表示，川普以移民和毒品走私為由，或許只是藉口，目的是動用行政命令更廣泛的權限。

除匯市外，金融市場對此表現相對淡定，投資人可能仍在思考川普此話對未來的影響。德意志銀行策略師薩拉維洛斯（George Saravelos）一口氣羅列以下10大重要觀察重點：

1. 沒有什麼自由貿易協定是穩當的

加拿大和墨西哥是美墨加協定（USMCA）的成員國，這協定還是在川普第一任期內談判達成的。

2. 宣示意味濃厚

川普在社群媒體上發布關稅相關訊息，緊隨在正式宣布提名貝森特為財政部長之後，並非巧合。他想表達的是，關稅政策在他的議程中仍占有重要地位。

3. 關稅影響範圍廣泛

雖然僅針對三個國家，但關稅影響範圍涵蓋美國總貿易量的40%，對經濟影響重大。

4. 涉及總統權限

川普似乎打算透過行政命令實施這些關稅。薩拉維洛斯推測，最可能的途徑是援用《國際經濟緊急權力法》（IEEPA）。

5. 策略和交易成分高

目前並提到將關稅列為解決貿易失衡的策略工具或增加收入的手段。德意志銀行的悲觀解讀是，川普拿移民與毒品走私問題作文，可能只是啟用IEEPA廣泛權限的藉口。薩拉維洛斯認為，這只是第一波攻擊。

6. 關注國會對中國大陸的立法

上周，美國參院提出一項新法案，試圖取消中國的永久正常貿易關係地位，並針對中國商品設定50%至100%的關稅。眾院也已提出類似法案。如果涉及國會，可能進一步推動川普的關稅計畫。

7. 複雜供應鏈的影響

歐元區在川普的關稅聲明中未被點名，然而，這並不表示歐洲企業完全不受影響。薩拉維洛斯指出，德國汽車製造商在墨西哥布局甚廣。而中國大陸與墨西哥供應商之間的複雜聯繫，可能擴大墨西哥關稅的影響。

8. 加拿大最被低估

川普周一晚間宣布以來，加幣在風險調整基礎上的貶值幅度最大。加拿大仍是最容易受到川普關稅威脅的已開發市場國家。

9. 市場反應越溫和，關稅可能越多

薩拉維洛斯表示，正如川普在第一任期內所展示的那樣，市場反應越溫和，他越可能有信心推動更多關稅。

另一種合理解釋為何股市對川普的關稅聲明反應平靜，是許多投資人認為這些威脅是談判過程的示威。

10. Truth Social成為川普首選平台

川普上一次任期期間，投資人必須密切關注川普的X（當時稱為Twitter）帳號。這次，他們需要同樣關注Truth Social。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普2.0將啟動 美國買下格陵蘭聲浪再起

英媒：1.5萬跨性美軍可能於川普上任首日「被退役」

川普簽了！與白宮敲定政權交接合作 但仍拒絕FBI查新閣員身家

川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢

相關新聞

川普貿易代表出爐！律師葛里爾將掌舵關稅戰 已與中國交手過

紐約時報報導，美國候任總統川普26日欽點律師葛里爾（Jamieson Greer）擔任貿易代表，料將在川普重啟關稅戰的背...

川普最新關稅威脅 德銀點出投資人可注意的10大重點

川普宣布上任後將立即對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵新關稅。德意志銀行表示，川普以移民和毒品走私為由，或許只是藉口，目的是...

美國貿易代表人選定了？傳由曾任賴海哲幕僚的葛里爾出任

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統當選人川普的交接團隊，正在準備公布，要提名葛里爾（Jamieson Greer）出任新...

川普簽了！與白宮敲定政權交接合作 但仍拒絕FBI查新閣員身家

政治新聞網站Politico報導，候任美國總統川普的幕僚長威爾斯（ Susie Wiles）26日宣布，川普政權交接團隊...

川普經濟團隊組建完成：哈塞特領國家經委會 葛理爾任貿易代表

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統當選人川普據悉選擇了哈塞特（Kevin Hassett，暫譯）來領導國家經濟委員會，負...

川普陣營與白宮展開交接 強調過程不花納稅人血汗錢

準白宮幕僚長威爾斯今天表示，川普團隊已與白宮簽署備忘錄，進入政府交接的下一階段。交接過程不會動到納稅人資金，依法不接受外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。