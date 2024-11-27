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川普簽了！與白宮敲定政權交接合作 但仍拒絕FBI查新閣員身家

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普。法新社
美國候任總統川普。法新社

政治新聞網站Politico報導，候任美國總統川普的幕僚長威爾斯（ Susie Wiles）26日宣布，川普政權交接團隊與拜登政府完成簽署合作備忘錄，強調交接過程不會動到納稅人的辛苦錢，且將依法拒絕外國捐贈；但川普團隊並未表態是否同意聯邦調查局（FBI）對新內閣進行安全調查。

上述備忘錄是美國政府交接的標準作業程序之一，讓過渡團隊能與聯邦機構合作及取得非公開資訊，同時也使政府人員能正式與過渡團隊溝通。

威爾斯在26日聲明中表示，團隊不會與聯邦總務署單獨簽署協議，這表示他們將無法獲得聯邦資金、網路安全支持以及政府辦公空間。

反之，她承諾川普團隊以私人資金進行交接工作，使用私人設施維持團隊運行，並運用團隊既有的「安全和資訊保護措施」來處理敏感數據。

威爾斯表示，團隊將「作為一個自給自足的組織運作」，並補充，拒絕接受政府用「納稅人的辛苦錢」提供的資金。

此外，雖然威爾斯26日聲明中承諾，將公開交接工作的私人捐款者名單，且「不接受外國捐款」，但並無法律機制來強制執行這些透明化的承諾。

Politico指出，川普團隊並未回覆是否計畫與司法部簽署協議，該協議允許FBI對內閣人選進行背景調查，並在新總統就職日前處理安全權限。而川普團隊前所未有延遲簽署這些協議，已經引起前官員和倫理專家的關注。

川普 美國大選

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