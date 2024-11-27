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對選前降息與川普有不同看法的Hassett 傳將領導國家經濟委員會

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國保守派經濟圈的Kevin Hassett傳將被提名領導國家經濟委員會。路透
美國保守派經濟圈的Kevin Hassett傳將被提名領導國家經濟委員會。路透

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統當選人川普據悉選擇了哈塞特（Kevin Hassett，暫譯）來領導國家經濟委員會，負責引導新政府稅收、貿易和支出等議程。

哈塞特是保守派經濟圈二十年來的常客，他在川普第一個任期內擔任白宮經濟顧問委員會（CEA）主席，極力維護川普標誌性的稅收政策，也支持川普一系列的關稅提議。稍早之前，根據知情人士透露，哈塞特列名川普考慮的聯準會主席候選人名單之中。

上述任命在川普正式宣布之前不會是最終決定。哈塞特未立即回覆置評請求。

川普發言人新聞秘書李維特在聲明中說，「總統當選人川普已快速就其第二屆政府的任職人選做出明智決定。其餘的將在他在做出決定後繼續宣布，」

哈塞特作為國家經濟委員會主任將與避險基金經理、川普提名的財政部長貝森特（Scott Bessent）密切合作，實施白宮的經濟計畫。

國家經濟委員會經常被與經濟顧問委員會（白宮內部經濟智庫）搞混，但前者是更重視實際操作的決策團隊。這個職務現由前聯準會副主席布蘭納德（Lael Brainard）擔任。

今年9月，當聯準會首次開啟貨幣寬鬆週期，將聯邦資金利率目標區間下調50個基點至4.75%-5.00%時。川普曾表示，「這要不是說明經濟非常糟糕，就是聯準會在玩弄政治。」暗示聯準會試圖降低借貸成本以幫助民主黨籍總統候選人賀錦麗入主白宮。

但哈塞特卻與他的「老闆」看法不一致。他當時受訪表示降息兩碼合理，「因為經濟看起來確實出現了急劇放緩的跡象」。 

川普 美國大選

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