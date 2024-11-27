川普2.0將啟動 美國買下格陵蘭聲浪再起

美國總統當選人川普曾在第一任期公開表示，有意購買屬於丹麥領土的格陵蘭自治區，當時被丹麥政府與國會形容為荒謬，川普為此取消訪問。川普政府2.0即將就任，美國購買格陵蘭的建議再度響起。

共和黨籍聯邦眾議員柯林斯（Mike Collins）於川普（Donald Trump）當選後，在個人社群媒體X貼圖「2029計畫」，圖中屬於丹麥領土的格陵蘭（Greenland）自治區變成美國的紅州（共和黨州），至今吸引超過400萬次點閱。

丹麥國會議員賈洛夫（Rasmus Jarlov）回應，格陵蘭獨立需經丹麥國會同意並修憲，國會絕不可能通過，美國不可能買下格陵蘭，忘了美好幻想吧。

格陵蘭位於北大西洋北方，大部分土地在北極圈範圍，人口極少，為丹麥領土，屬於自治區，有自治政府與議會，是全球最少人口居住的地表土地之一。俄羅斯與中國視北極圈為重要戰略位置與資源供應要地競相探勘，格陵蘭的地緣政治重要性因此大幅提高。

前川普時期的國安會幕僚長葛瑞（Alex Gray）25日在華爾街日報（Wall Street Journal）發表「為何川普真應買下格陵蘭」評論文章指出，雖然外交菁英們對此嗤之以鼻，但地緣現勢已變，華府與格陵蘭首府努克（Nuuk）應建立正式關係。原因有3：

首先，格陵蘭已朝獨立方向前進。「2009格陵蘭自治法」賦予高度自治權，當局可處理外交事務；2024年2月提出的外交、安全與防衛政策明確指出，獨立是格陵蘭的最終目標，但格陵蘭是全球人口密度最不密集的政治實體，無法有效處理安全事務。

第2，俄羅斯與中國正在威脅改變北極圈的現狀，莫斯科已宣布北冰洋大部分區域屬於俄國領海，當中包括格陵蘭的專屬經濟海域；俄羅斯的科研船已侵入格陵蘭附近海域，並增加極地基地與破冰船佈署。北京也宣布中國為近極地國家，建立「冰上絲綢之路」船隊。

第3，格陵蘭富藏天然資源，包括金、銀、銅、原油、鈾與稀土，敵對方無視當地社群與環境保護競相爭奪，獨立的格陵蘭無法面對來自俄羅斯與中國的脅迫。

葛瑞認為，美國與太平洋島國密克羅尼西亞、帛琉與馬紹爾群島簽署已有數10年歷史的「自由聯合協定」（Compact of Free Association，COFA），這些國家擁有獨立外交關係，美國提供防衛需求及經濟援助。

格陵蘭走向脫離丹麥，西方國家的安全及經濟利益因惡意外國勢力介入缺乏保護，美國應伸出援手，川普有機會談出世紀性交易。

福斯新聞（Fox News）報導，美國有意買下格陵蘭不是第一次。總統杜魯門（Harry Truman）二戰後有意以一億美元購買，1867年國務卿席維德（WilliamSeward）也有意買下格陵蘭與冰島。