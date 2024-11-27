川普將對中、加、墨加稅 陸強硬回應

美國總統當選人川普廿五日宣布，他上任第一天就會發布命令，對所有中國大陸進口商品加徵百分之十關稅；墨西哥與加拿大進口美國的所有商品則加徵百分之廿五關稅。

川普廿五日在他的社群平台「真實社群」透過兩則推文，說明他即將實施的關稅政策。川普表示，他就鴉片類藥物芬太尼等毒品流入美國問題，與中方談了很多次，但根本沒用；中方代表雖保證會實施嚴格罰則，卻從未落實，毒品依然以前所未見的規模大量流入美國，主要是透過墨西哥。

對中加徵10%關稅

川普表示，在中方停止向美國輸入這些毒品之前，「我們將加徵中國額外百分之十的關稅，在任何附加關稅之外，針對所有他們輸入美國的產品」。川普上個任期對大陸多種商品加徵最高百分之廿五關稅。

川普指出，成千上萬人透過墨西哥和加拿大進入美國，帶來空前的犯罪和毒品問題，來自墨西哥、由上千移民組成的車隊正試圖越過美國邊境。

加、墨商品加徵25%

川普強調，他就職首日就會簽署行政命令，對墨西哥與加拿大「所有進口美國商品」加徵百分之廿五關稅。

川普表示，這項命令會持續生效，直到毒品（尤其是芬太尼）和那些非法外來者停止侵略美國。川普說，墨西哥和加拿大能輕鬆解決這項長期存在的問題，在問題解決前，「該讓他們付出超大代價了」。

川普競選期間稱「關稅」為字典裡最美麗詞彙，多次宣稱要對大陸商品課徵百分之六十關稅，也放話要透過加徵關稅制裁外移的美國企業。

陸：毒品是美國問題

針對川普加徵關稅宣示，大陸外交部昨強硬回應表示，大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一；「芬太尼是美國的問題」。二○一九年，大陸宣布列管芬太尼，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家，美方應珍惜中方善意，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面。

大陸駐美大使館發言人劉鵬宇聲明稱，中美經貿合作本質是互利共贏，中美沒人會贏得貿易戰或關稅戰，所謂大陸故意允許芬太尼前體流入美國的說法，完全違背事實和現實。

加拿大總理杜魯多發表聲明說，加拿大對美國國內能源供應至關重要，去年美國六成原油進口源自加拿大，「我們會繼續與即將上任的美國政府討論這些問題」。

墨西哥未正式回應。墨西哥經濟部長厄伯拉特先前表示，「如果你對我課徵百分之廿五關稅，我必須以關稅回應」。

中墨加三國去年從美國進口商品金額超過一兆美元，出口美國的商品和服務近一點五兆美元。紐約時報指出，北美市場已被自由貿易協定結合了卅多年，對墨加商品加徵百分之廿五關稅，會使許多產品成本過高，癱瘓北美貿易，其他政府也可能對美國產品徵收報復性關稅。這將導致美國商品短缺、價格飆升，引發破產和失業。