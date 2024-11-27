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台AI伺服器供應鏈 首當其衝

聯合報／ 本報記者／綜合報導

美國總統當選人川普預告上任後將對墨西哥、加拿大和中國大陸進口商品加徵關稅，由於美國進口伺服器金額最高來自墨西哥，ＡＩ伺服器供應鏈首當其衝，其中鴻海、緯穎、緯創及英業達墨西哥產能比重相對高，各廠位處海嘯第一排，均緊盯後續政策變化。

此外，華碩、宏碁、技嘉、微星等台灣品牌廠因主力產品都以終端成品直接銷美，加上美國是全球最大個人電腦（ＰＣ）市場，儘管川普未針對ＰＣ及筆電整機關稅有進一步說法，市場憂心川普的關稅大刀恐砍向ＰＣ與筆電整機，導致品牌廠成本壓力大增。不具名業者說，若將ＰＣ與筆電整機納入課稅範圍，短期美國市場產品漲價，及長期供應鏈持續轉移，恐是無法避免的對策。

受到川普將加徵關稅的消息影響，歐洲與亞洲股市昨天走跌，美元指數一度跳升百分之○點六至一○七點五○四，歐元一度跌百分之○點七，墨西哥披索、加幣、離岸人民幣與其他亞洲貨幣也都應聲走貶。

業界人士指出，川普此舉將形同撕毀美墨加自由貿易協定（ＵＳＭＣＡ），由於廠商在區域內生產適用零關稅，科技大廠近年來重兵布局墨西哥，聚焦車用、伺服器組裝，作為切入北美市場的跳板。其中墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達百分之六十七點四，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約百分之廿，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選，川普此次對墨國課徵關稅，恐將衝擊在當地設廠的鴻海、英業達、緯創及緯穎等代工廠。

不過，鴻海也是少數在美國威斯康辛州與德州兩地，都有伺服器工廠的ＯＤＭ廠，並在德州設立ＡＩ伺服器研發中心，可快速反應川普關稅政策的變化。和碩共同執行長鄧國彥則透露，和碩近年來已在全球範圍內進行相當全面的布局，分散對單一市場的依賴。

對於已在墨西哥設廠多年的主要ＯＤＭ（原廠委託設計）大廠來說，當初建廠的目的就是為滿足美國客戶的需求。某不具名的電子業高層說，加徵關稅最終壓力會落在進口商或客戶身上，意指這些成本很可能最終又轉嫁給美國消費者，打的是七傷拳。

川普 美國大選

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