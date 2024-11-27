中國反制 可選擇讓人民幣貶值

紐約時報廿六日報導，中國大陸有個回應川普所提新關稅的有力工具，即發動匯率戰，讓人民幣貶值。這可望降低大陸出口商品價格，部分或完全消除百分之十額外關稅的影響。但此舉也可能危害大陸經濟，對美中都帶來巨大風險。

讓人民幣貶值，是經驗證過有效的關稅對策。人民幣匯率受到大陸央行嚴密控制，讓北京能以貶值來刺激出口。二○一八年至二○一九年，時任美國總統川普對大陸施加關稅時，中方就曾採取此做法。這會使大陸出口商品對海外買家來說更便宜，緩和川普關稅對大陸商品競爭力的損害。

但人民幣疲軟，可能讓大陸企業或富裕家庭急忙將資金外移，不在大陸投資。這也可能傷害大陸公眾信心，削弱消費支出並損及股價。加上大陸經濟已受房市崩盤衝擊，許多中產階級損失大量積蓄，人民幣貶值可能牴觸北京決策者近期改善經濟的作為。

經濟研究機構佳富凱（Gavekal）合夥人葛藝豪說，若美國對大陸商品加徵關稅，人民幣可能再貶值百分之九到十。這意味匯率將接近人民幣八元兌一美元，是二○○六年以來未見的水準。但許多分析師懷疑大陸能否承受這麼劇烈的人民幣跌幅。