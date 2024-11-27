學者：較可能對中國加徵關稅

美國總統當選人川普宣布上任後將對中國大陸、加拿大和墨西哥進口商品加徵關稅，學者認為，加拿大、墨西哥是美墨加自由貿易協定（ＵＳＭＣＡ）成員，川普等於片面否定協定，且須有適用法案及公聽會等程序要走，此舉應在恫嚇，最後未必落實，但對中國大陸較為不利。另一位學者認為，此舉短期可能有效，長期輸家卻是美國。

東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，即使目前共和黨完全執政，黨內也未必會支持，加拿大、墨西哥是美國重要消費材來源，美國真的要課稅嗎？何況加、墨與美國簽有ＵＳＭＣＡ，川普若要片面中止非同小可。

不過對於中國，邱達生認為落實可能性比較高，他說，雖然一旦美國加稅，中國也會做出反擊，但美國要找到替代中國的供應鏈並不難，且現在中國經濟處於下行階段，此舉會讓中國出口引擎進一步熄火，對中國經濟影響會很顯著。

中央大學經濟系教授吳大任指出，川普真的執行，對中國影響最大，在中國的台商也會很有壓力，過去很多中資企業到墨西哥，但此次川普也透過政策阻擋，種種做法對中國經濟都是很大的挑戰。

吳大任表示，雖然短期被課關稅的國家都受害，但美國做為全球最大的消費國家，一旦美國全面防堵各國，賣回美國的產品反而變貴，美國人也會受傷害。