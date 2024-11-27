美媒分析…關稅 川普談判籌碼

美國候任總統川普將對加拿大、墨西哥和中國大陸進口商品加徵關稅。紐約時報等媒體報導，川普曾用關稅當作對外談判籌碼，這次是否說到做到並不清楚，但假使實施，恐使美國物價激增並衝擊數項戰略性美國產業。

墨、中、加是美國前三大進口來源國，去年共向美國提供近一點五兆美元（約台幣四十九兆元）貨物和服務。川普沒有明白邀請三國進行協商，但還不確定川普是否正以關稅作為談判手段。川普競選期間已主張用關稅當作對付外國的棍棒，藉以扶持美國製造業，並提高稅收來補足他的減稅計畫將造成的稅收缺口等。

加拿大匿名官員透露，關稅計畫宣布約兩小時後，加拿大總理杜魯道主動找川普通話，聚焦貿易和邊境安全事宜。

川普新政府財政部長人選貝森特十五日即在福斯新聞刊文說，關稅是實現川普外交政策目標的有用工具，可促使盟友為自身防衛支付更多費用、開拓美國出口品的海外市場、確保終結非法移民的合作、攔截芬太尼走私、嚇阻軍事侵略等。這番話似乎顯示，關稅是川普的談判手段之一。

川普所提關稅可能嚴重影響汽車、農業、食品等美國產業。加拿大汽車零件製造商協會主席伏爾佩說，他相信川普廿五日的貼文只是為協商開出第一槍，最終協商將關乎幾個盟友共同對抗中國。若將加拿大對美國幾項最大宗出口品施加關稅導致令人卻步的高價，「你要如何與中國競爭？」

伏爾佩也說，加國境內生產的汽車半數是美國業者製造，加國產汽車零件有一半來自美國供應商，超過一半原料也源自美國，「我們幾乎像家人般密不可分」。

但其他貿易專家說，保護主義趨勢增長，顯示川普所提關稅可能真的會落實。美國康乃爾大學教授普拉薩說，川普的關稅威脅在數量和對象國家上愈來愈具體，顯示川普的威脅很可能是山雨欲來，而非只是叫囂。

Corpay跨境解決方案首席市場策略師沙莫塔則說，川普這次提出的措施可能重擊數項戰略性美國產業部門，每年將增加約二七二○億美元稅務負擔，並推升物價、拉高利率等。

目前許多美國從加、墨進口的商品，因川普第一任期敲定的二○二○年美墨加自由貿易協定（ＵＳＭＣＡ）而免除關稅，但該協定允許國安相關的例外。對加、墨施加關稅可能使美國面臨法律挑戰，這恐危及該協定本身和該協定設置的北美貿易條件。