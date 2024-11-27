美國特別檢察官放棄對特朗普的兩大刑事訴訟

（德國之聲中文網）負責特朗普兩大案件的特別檢察官史密斯（Jack Smith）宣布，放棄對特朗普涉嫌試圖操縱選舉結果以及煽動國會山騷亂的起訴，同時，也撤回在佛羅裡達州針對特朗普的"文件門"案件的上訴。相關申請立即得到了法官的批准。

史密斯檢察官的決定基於美國司法部長期以來的一項政策，即現任總統不得受到刑事起訴。

特朗普在11月的總統大選中再度當選，將於明年1月宣誓就職。特朗普的發言人Steven Cheung稱這一決定是"法治的重大勝利"，並重申以上案件為"非法"。

美國司法部取消兩個案件的決定實際上是搶先一步，因為這些案件屬於聯邦層級的案件。特朗普在1月份就任總統後，他本人可以行使總統職權終止這些調查，甚至指示司法部撤銷案件。至於這些案件在特朗普卸任後是否重新啟動，目前尚不明確。

兩大案件

1. 華盛頓的案件：試圖操縱選舉及國會山騷亂

以試圖操縱選舉結果、涉嫌煽動2021年1月6日沖擊國會大廈罪名，特朗普在華盛頓受到聯邦檢察官的指控。這項罪名如果成立，被告面臨數十年的監禁。

今年早些時候，美國最高法院確認總統在履職期間享有廣泛的豁免權。此後，特別檢察官史密斯重新整理了起訴書。

2. 佛羅裡達的案件：不當保存機密文件

第二起案件涉及特朗普涉嫌非法私人保存其總統任期內的高度機密文件。佛羅裡達州的一名由特朗普任命的法官，早在今年夏季駁回了該案。

史密斯現撤回的是對該案的上訴，不過，他計劃繼續追究另外兩名共同被告：特朗普的助手諾塔（Walt Nauta）和律師德奧利維拉（Carlos De Oliveira）。

特朗普的其它官司

特朗普總統的第一任期結束以後，曾面臨多項刑事指控。除了華盛頓和佛羅裡達的案件外，特朗普還在紐約因支付封口費一案被判有罪，但判刑日期上周被無限期推遲。

此外，喬治亞州的司法機關也對特朗普提起訴訟，但該案件目前因法律程序上出了問題而無法進展。

特朗普始終將針對他的司法調查視為政治迫害，稱它們是"獵巫行動"。他最近甚至表示，一旦宣誓就職，他將在"兩秒鐘內"解雇特別檢察官史密斯。

（綜合報道）

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