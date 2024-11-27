川普築關稅壁壘開第一槍 AI伺服器台鏈首當其衝

美國準總統川普25日預告明年元月20日上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，並對大陸商品加徵10%關稅，被視為「川普2.0」時代築起關稅壁壘的起手式，尤其對墨國的25%高關稅，重創高度集中當地的AI伺服器供應鏈。

台廠中，緯穎（6669）在墨國伺服器產品占出貨美國市場比重高達七成，英業達（2356）墨國伺服器產能也高達整體伺服器產能35%，衝擊最甚，鴻海（2317）、緯創（3231）在墨國伺服器產能也不小，同步承壓。美國進口伺服器金額最高來自墨西哥，川普鳴響關稅第一槍，AI伺服器供應鏈首當其衝，面臨超高關稅壓力。

法人指出，AI旋風席捲全球，輝達GB200才剛邁入初期量產、尚未大量產出階段，原本代工廠看好墨國具地理與關稅優勢在當地建廠供應美國四大雲端伺服器大廠的美夢，將因川普鳴響關稅第一槍，進而撕毀現行的美墨加貿易協定（USMCA）而夢碎。

代工廠墨國伺服器生產占比與概況

川普25日在旗下社群媒體Truth Social貼文表示，明年上任第一天就會簽署行政命令，對加拿大和墨西哥「所有進入美國和美國荒謬開放邊境的產品」課徵25%關稅，「成千上萬人透過墨西哥和加拿大湧入，帶來前所未見的犯罪與毒品。」

川普揚言，這項關稅將維持生效到「毒品，尤其是芬太尼、和所有非法的外國人停止入侵我們的國家！」

業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選，川普此次對墨國課徵關稅，將衝擊在當地設廠的鴻海、英業達、緯創及緯穎等代工廠。

鴻海是墨西哥最大ICT組裝廠。鴻海先前才宣布與輝達攜手，要在墨西哥打造全球最大的GB200工廠，計劃明年初投產，後續建廠計畫是否生變，市場關注。

緯創已在墨西哥投資25年，1998年便前進華瑞茲市（Juarez）設廠，當地新廠今年首季完工，強化集團車用與伺服器GPU產能。

緯創集團旗下緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，廠區同樣位於華瑞茲市，產能囊括前段的主機板製造，及後段的整機櫃組裝產線。

英業達墨西哥產能占整體伺服器產能約35%，廠區也位於華瑞茲市，三廠預計第4季加入投產行列。英業達原規畫降低大陸前段產能比重，逐步將L6（主機板組裝） 產線移至墨西哥廠，也備好L10（組裝與測試）及L11（整機系統組裝）產線，如今川普再揮動關稅大刀，也牽動後續產能布局。



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