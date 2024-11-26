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墨西哥總統警告關稅不利美、墨 將致函川普

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
墨西哥總統薛恩鮑姆20日在墨西哥市出席記者會。歐新社
墨西哥總統薛恩鮑姆20日在墨西哥市出席記者會。歐新社

路透報導，美國總統當選人川普承諾上任時要對墨西哥、加拿大實施25%進口關稅後，墨西哥總統薛恩鮑姆26日說，她當天將致函川普，敦促對話和合作。

薛恩鮑姆在例行記者會說，關稅將招致另一項關稅，如此反覆，直到讓一般企業陷於險境。她警告，關稅將在墨、美兩國造成通貨膨脹和就業機會流失。

美聯社報導說，她的發言暗示墨西哥可能實施關稅作為報復。

川普25日晚間指責墨西哥沒有更多作為，來阻止非法藥物和無證移民進入美國，並表示將在明年一月上任時對墨國施加關稅。但此舉可能違反川普第一任期簽訂的美墨加貿易協定（USMCA）。

川普 美國大選

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