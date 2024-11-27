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爭議度堪比蓋茨 川普考慮提名心腹巴特爾接掌FBI

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
川普打算讓巴特爾（圖）接掌聯邦調查局。（路透）
川普打算讓巴特爾（圖）接掌聯邦調查局。（路透）

美媒Axios廿五日報導，美國總統當選人川普擬提名心腹、前國安會官員巴特爾（Kash Patel）接掌聯邦調查局（ＦＢＩ）或加入司法部；報導形容，巴特爾的爭議之大，堪比剛剛退出司法部長提名的美國聯邦前眾議員蓋茨，考慮到參院同意任命的難度，川普也可能讓他擔任ＦＢＩ副局長或任司法部要職。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，巴特爾不僅是川普忠誠追隨者，還致力推翻所謂的「深層政府」；知情人士指，巴特爾若被任命為ＦＢＩ局長，將有能力調查川普的政敵、解密機密資訊並整肅公務系統。

美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）日前報導，巴特爾可能接掌ＦＢＩ，也可能是中央情報局；Axios廿五日引述知情人士說法稱，川普考慮讓巴特爾加入ＦＢＩ或司法部。

ＦＢＩ現任局長雷伊是川普在二○一七年時提名，任期十年；不過消息指川普可能會換人。

Axios報導，川普不信任ＦＢＩ，源自該部門調查川普競選團隊二○一六年的通俄門事件，川普視ＦＢＩ和司法部為所謂「深層政府」的核心，他認為是官僚系統摧毀了其執政的第一任期，打算在展開第二任期時，根除那些不效忠的官員。

巴特爾在川普首度執政時就加入政府團隊，作為聯邦眾議院前議員努內斯的助理，在對抗通俄門調查中嶄露頭角；巴特爾在國安會歷練後，出任代理國防部長米勒的幕僚長。

川普宣稱上任首日要剷除政敵時，巴特爾選前表示，要揪出藏身在政府與媒體的陰謀者。一名參與交接工作的人士告訴Axios，巴特爾身邊有一群盟友，認為任命巴特爾領導，將收獲川粉的好感，並對外界傳達出「川普認真要推動司法與執法部門的重大改革」的清晰訊號。

除了巴特爾外，Axios稱密蘇里州檢察長貝利（Andrew Bailey）也在川普的口袋名單中，ＣＮＮ則點名聯邦眾議院前眾議員羅傑斯（Mike Rogers）、美國海關與邊境保護局前代理局長摩根（Mark Morgan）和詹森（Jeff Jensen）等人。

Axios報導，無論巴特爾接掌任何部門，都有極大爭議，特別是ＦＢＩ局長；這項任命對華府的衝擊，不亞於深陷包含與未成年者性交易等多項爭議，最終退出司法部長提名的蓋茨。

此外，因為巴特爾可能會在參議院人事審核時遭遇困難，川普考慮讓巴特爾擔任ＦＢＩ副局長或在司法部擔任某種調查角色。

川普 美國大選

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