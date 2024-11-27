干預大選案獲撤訴 川普：我贏了

美國總統當選人川普二○二一年卸任離開白宮後，涉嫌擅自帶走機密文件、干預選舉，遭聯邦刑事起訴。川普在十一月五日大選勝出之後，特別檢察官史密斯以司法部規定現任總統免遭刑事起訴為由，向華府特區聯邦區域法院聲請撤銷干預選舉起訴，廿五日獲法官裘特康核准。史密斯也向第十一巡迴聯邦上訴法院聲請撤銷「密件門」案起訴。

史密斯表示，他與司法部討論後提出撤銷這兩案，但並非證據不足，而是因憲法「不起訴現任總統」的規定。史密斯說：「在起訴被告的法律權利上，政府立場並沒有變。」

華盛頓郵報報導，川普創下美國史上卸任總統遭刑事調查首例，雖然案件最後並未進入開庭程序，卻讓總統豁免權的司法觀點出現改變。

華盛頓郵報分析，兩大聯邦案件落幕，代表司法部首開先例對前總統的聯邦起訴終於畫下句點，對川普辯護律師團而言堪稱運籌帷幄策略奏效。從一開始川普顯然心知肚明，要想躲過起訴的最佳方式就是再次執政。

副總統當選人范斯廿五日在社群網站Ｘ發文寫道：「如果川普敗選，這輩子可能要在牢裡渡過。」范斯寫道，這些訴訟本就是出於政治動機，「如今則要確保曾經發生在川普總統身上的事情，不要再次出現於這個國家」。

川普則在自創社群媒體「真實社群」發文表示，聯邦起訴案「是我國歷史的低谷，內容空洞、沒有法律根據」，「本就不應該起訴」。

對於史密斯聲請，裘特康同意起訴案撤銷。但川普卸任時，聯邦檢察官仍有機會再次起訴，但將面臨高度困難。

美聯社分析，川普面對聯邦起訴運作成功，從調查案一開始就透過法律手段使出拖延戰術，僅管起訴書直指川普行為威脅國家憲法基礎，但把訴訟一直拖到贏得大選，就是川普的一大勝利。

川普發文寫道：「在毫無勝算的情況底下，我撐過來了，而且贏了。」