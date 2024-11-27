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川普關稅新政 陸強硬回應：貿易戰無贏家

經濟日報／ 記者陳宥菘黃雅慧／綜合報導
美國總統當選人川普當地時間25日表明，就職當天將簽署總統令，對中國大陸商品額外徵收10％關稅，作為對芬太尼等毒品從大陸通過墨西哥流入美國的反制。 （中新社）
美國總統當選人川普當地時間25日表明，就職當天將簽署總統令，對中國大陸商品額外徵收10％關稅，作為對芬太尼等毒品從大陸通過墨西哥流入美國的反制。 （中新社）

美國總統當選人川普當地時間25日表明，就職當天將簽署總統令，對中國大陸商品額外徵收10％關稅，作為對芬太尼等毒品從大陸通過墨西哥流入美國的反制。大陸外交部昨（26）日強硬回應，「芬太尼是美國的問題」，呼籲美方應珍惜中方善意，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面。大陸駐美大使館則稱，沒有人會贏得貿易戰或關稅戰。

大陸某政府部門國際貿易研究院負責人援引相關數據稱，烏克蘭危機、巴以衝突升級和中美博弈等因素，使大陸外貿形勢變得非常嚴峻，川普關稅政策或為關鍵變量。他預計，若美國對大陸產品徵收60%高關稅，對大陸出口和進口影響預計分別為下降7%和8.4%。但由於關稅風險，企業「搶出口」，大陸出口短期可能出現增長，推動航空貨運需求激增。

大陸外交部昨以發言人名義在官網就「美方涉禁毒議題言論」發布答記者問。發言人表示，大陸是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一；芬太尼是美國的問題。大陸為美國應對芬太尼類問題提供了支持。美方應珍惜中方善意，維護中美禁毒合作得來不易的良好局面。

川普 美國大選

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