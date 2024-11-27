川普關稅新政 學者：恫嚇加墨…未必落實

美國總統當選人川普宣布上任後將對中國大陸、加拿大和墨西哥進口商品加徵關稅，學者認為，加拿大、墨西哥是美墨加自由貿易協定（USMCA）成員，川普等於片面否定協定，且須有適用法案及公聽會等程序要走，此舉應在恫嚇，最後未必落實，但對中國大陸較為不利。

另一位學者認為，此舉短期可能有效，長期輸家卻是美國。

東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，川普第一任開徵關稅時，都會先頒布貿易法案，第二任要加徵關稅，勢必也要完成相同程序，即使目前共和黨完全執政，黨內也未必會支持，加拿大、墨西哥是美國重要消費財來源，若針對墨西哥加稅，美國可能會通膨，加拿大則是主要樹材來源，美國真的要課稅嗎？何況加、墨與美國簽有USMCA，川普若要片面中止，非同小可。

邱達生說，加拿大並未違反301條款，墨西哥總理也已針對「去中」做出善意回應，川普此舉比較像恫嚇性質；再者，中止USMCA不是小事，川普不盡然會落實加稅政策。

不過對於大陸，邱達生認為落實可能性較高，他說，雖然一旦美國加稅，大陸也會反擊，但美國要找到替代大陸的供應鏈並不難，且現在大陸經濟處下行階段，此舉會讓出口引擎進一步熄火，對大陸經濟影響會很顯著。

中央大學經濟系教授吳大任指出，川普祭出首波關稅的邏輯令人不解，因為毒品處理不好，應是雙方司法與美國海關未能有效查緝，以此理由祭出貿易政策懲罰鄰近國家不合邏輯。他也認為川普若真的執行，對大陸影響最大，在大陸的台商也會很有壓力，過去很多中資企業到墨西哥，但此次川普也透過政策阻擋，種種做法對大陸經濟都是很大的挑戰。

吳大任表示，雖然短期被課關稅的國家都受害，但美國做為全球最大消費國家，一旦美國全面防堵各國，賣回美國的產品反而變貴，美國人也會受傷害。其次，川普做法如果得罪各國，把朋友變成敵人，是否會造成各國向大陸靠攏？總而言之，美國短期做法或許有些效益，但長期真正輸家是美國。