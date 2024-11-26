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傳川普擬任命增設「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
共和黨籍總統當選人川普考慮在白宮增設1個「人工智慧沙皇」（AI czar）職位。歐新社
共和黨籍總統當選人川普考慮在白宮增設1個「人工智慧沙皇」（AI czar）職位。歐新社

美國新聞網站Axios今天引述消息人士說法報導，共和黨籍總統當選人川普考慮在白宮增設1個「人工智慧沙皇」（AI czar）職位，負責協調聯邦政策及政府的AI使用方式。

Axios報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）不會擔任「AI沙皇」，但預期他將密切參與相關事務。

彭博（Bloomberg News）上週報導，川普可能在白宮設立首個負責加密貨幣政策的職位「加密貨幣沙皇」（crypto czar），川普政權移交團隊正就潛在人選進行審查。

Axios報導，上述人工智慧及加密貨幣沙皇兩職也可能合併，交由1名「新興科技沙皇」（emerging-techczar）來負責相關事務。

AI 加密貨幣 川普 美國大選

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