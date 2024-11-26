傳川普擬任命增設「AI沙皇」 可能同時掌管加密貨幣
美國新聞網站Axios今天引述消息人士說法報導，共和黨籍總統當選人川普考慮在白宮增設1個「人工智慧沙皇」（AI czar）職位，負責協調聯邦政策及政府的AI使用方式。
Axios報導，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（ElonMusk）不會擔任「AI沙皇」，但預期他將密切參與相關事務。
彭博（Bloomberg News）上週報導，川普可能在白宮設立首個負責加密貨幣政策的職位「加密貨幣沙皇」（crypto czar），川普政權移交團隊正就潛在人選進行審查。
Axios報導，上述人工智慧及加密貨幣沙皇兩職也可能合併，交由1名「新興科技沙皇」（emerging-techczar）來負責相關事務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言