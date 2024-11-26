川普勝選後新民調 超過一半美國民眾反對續援烏克蘭

基輔獨立報26日報導，根據CBS/YouGov公佈的最新民調，美國民眾對於要不要繼續向烏克蘭提供軍事援助仍意見分歧，剛好超過一半的受訪者表示反對。

俄羅斯展開全面入侵時，烏克蘭最初享有美國跨黨派支持，但隨著戰爭推移，共和黨部分人士逐漸不願繼續援烏。CBS/YouGov此次民調是在川普贏得總統大選之後進行，而川普二度入主白宮引發外界擔憂華府撤回對基輔的關鍵支持。

這項民調顯示，49%受訪者表示軍援應該繼續，51%反對，凸顯美國社會對此事持續分裂。

此外，在答覆川普「應該多優先考慮限制援助烏克蘭政策和計畫」此一問題時，33%認為高度優先，36%認為中度優先，31%稱根本不是優先考慮事項。

此次民調涉及2232名跨黨派的受訪者群體，於19至22日之間進行。根據此前新聞，該民調同時顯示，多數受訪者對川普勝選後的過渡期感到樂觀，59%認同他對總統交接的處理方式，41%不認同；其他方面諸如經濟、內閣人選、政策皆取得正面觀感。