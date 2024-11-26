快訊

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

林昱珉「嘴紅疑雲」 醫分析可能是這2物：不可能是檳榔

中華隊奪冠密碼 辜仲諒提「5個驕傲」

聽新聞
0:00 / 0:00

美女秘書給川普露骨信曝！表白「想給你快樂」貼身伺候讓核心圈很挫

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
33歲的川普助理哈波目前沒有正式職銜，她去年寫給川普一系列信件表忠心。圖／取自@RealDylanRohr在X的照片
33歲的川普助理哈波目前沒有正式職銜，她去年寫給川普一系列信件表忠心。圖／取自@RealDylanRohr在X的照片

紐約時報揭露，外號「人體印表機」的美女秘書哈波（Natalie Harp）曾寫給老闆兼美國候任總統川普多封表白忠心的「告白書信」，其中用詞十分直白，比如「你是我最重要的人」、「想帶給你快樂、想一加一大於二」、「我的守護者」等等，讓川普身邊幕僚「很不安」，而目前沒有正式職銜的哈波料將在川普2.0中發揮重要作用。

33歲的哈波去年寫給川普一系列信件，其中寫到「你對我來說是最重要的」，還說「我不想讓你失望」，並且稱78歲的川普是她「此生的守護者和保護者」。

在另一封信中，哈波告訴川普，想回到過去兩人「一加一大於二」的狀態，「我們倆無話不說、無所不談」。她還說，「我想帶給你快樂」，「我們感覺可以在一起一整天，都不提工作」。

哈波之所以被稱為「人體印表機」，是因為川普至今偏好紙本閱讀，而她隨身帶著攜帶式印表機和電池，方便隨時為川普列印需要的資料。

紐時起底哈波是1991年的千禧世代，出身加州的虔誠基督徒，2019年擔任福斯新聞節目主持人引起川普注意。當時哈波稱自己患有骨癌，多虧川普在2018年簽署「嘗試權法案」（Right to Try Act），她才有機會使用實驗藥而獲得治療。目前並不清楚她說的藥物是什麼。

川普本人非常喜歡這個故事，2020年讓哈波在共和黨全代會代表發言，她也在2022年加入川普團隊。

此後她在川普的競選活動中無所不在。競選紀錄片可見，她在川普一旁撰寫真實社群貼文。2名知情人士透露，川普今年夏天生氣傳訊息給金主厄戴森（Miriam Adelson），也是哈波按下傳送鍵，那封訊息差點讓共和黨痛失最大金主。

紐時描述一些有關哈波的作為都讓川普可能陷入麻煩，包含她最喜歡的新聞網站是經常傳播極右派陰謀論的Gateway Pundit，這也讓川普核心圈成員有所警惕，希望能對川普獲得資訊的方式有更嚴格的控制。

川普駁斥有關幕僚對哈波的擔憂，稱她是「小甜心」，對她像對待女兒一樣，並且欣賞哈波在他經歷敗選、國會騷亂、成為政治棄子時，依舊不離不棄。

川普助理哈波（中）今年3月陪同川普出庭。路透
川普助理哈波（中）今年3月陪同川普出庭。路透

共和黨 川普 美國大選

延伸閱讀

貨櫃航運業者獲利前景 將遭川普新關稅砲轟到

川普對陸發出新關稅威脅 人民幣嚇跌至4個月低點

川普回應聯邦官司大脫身 痛批對手「史上最下限」！紐時分析留下2疑慮

川普以毒品湧入為由要對中國加徵10%關稅 陸使館回應了

相關新聞

川普回應聯邦官司大脫身 痛批對手「史上最下限」！紐時分析留下2疑慮

美國司法部特別檢察官史密斯，25日撤銷對候任總統川普兩起聯邦刑事案的起訴，川普在自家社群回應說，他排除萬難擊敗莫須有的「...

美女秘書給川普露骨信曝！表白「想給你快樂」貼身伺候讓核心圈很挫

紐約時報揭露，外號「人體印表機」的美女秘書哈波（Natalie Harp）曾寫給老闆兼美國候任總統川普多封表白忠心的「告...

川普宣布新關稅行動後 市場關注這2位貿易鷹派的新政府位置

在華爾街歡欣於美國總統當選人川普挑選貝森特（Scott Bessent）出任財長還不到24小時，這位「關稅人」就揚言將對...

川普競選首席顧問「收錢」仲介內閣人選？ 團隊律師調查中

川普競選團隊首席顧問艾普斯坦(Boris Epshteyn)近年來儼然是川普身邊的重要人物之一，在節目中為他提供支持，並...

小川普是爭議內閣提名幕後推手 傳「忠誠度擺第一」

川普本屆提名的內閣名單充滿爭議，消息人士稱其長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)在過程中扮演要角，將忠誠...

川普上台 世界格局將怎樣巨變？

川普即將重掌大權，國內政治對手、聯邦雇員、與美國敵對競爭國家、甚至全球盟邦，都置身於恐懼或提防中，川普政府將帶來美國黃金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。