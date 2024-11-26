川普宣布新關稅行動後 市場關注這2位貿易鷹派的新政府位置

在華爾街歡欣於美國總統當選人川普挑選貝森特（Scott Bessent）出任財長還不到24小時，這位「關稅人」就揚言將對中國大陸、加拿大和墨西哥加徵關稅，凸顯貝森特並非川普的唯一核心幕僚，目前市場正密切關注另外兩位貿易鷹派在新政府的位置：前貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）、以及川普的貿易與製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）。

在川普提名貝森特為財長後，市場預期這個人事案獲聯邦參議院批准後，貝森特成為川普政府關稅計畫、主要稅改法案、以及化解舉債上限僵局的關鍵經濟要員，並將緩解對市場較不友善的政策的角色。

但川普最新宣布的關稅計畫，凸顯貝森特並非川普的唯一核心經濟幕僚，川普的其他重要盟友都還沒在新政府找到角色，包括兩位知名的貿易鷹派人物賴海哲和納瓦羅，尤其美國貿易代表和國家經濟委員會（NEC）主席人選都還沒宣布。

儘管這兩人最後也都可能不在川普政府任職，他們對川普政策的影響力卻不容忽視。賴海哲長期擔任貿易律師，曾陸續在美國前總統雷根麾下的貿易代表署與民間企業工作，之後加入川普第一任政府，負責指導設計關稅，包括全球鋼鋁國安關稅、以及大幅調高對中國大陸加徵的關稅稅率，也領導與中國大陸之間的第一階段貿易協議協商。

他主張，美國是貿易順差國的受害者，特別是中國大陸，期望撤銷中國大陸擁有的「永久正常貿易關係」（PNTR）地位，不再給予最惠國貿易待遇，且倡議應該重新思考整體全球貿易體系。

在川普2020年敗選後，賴海哲維持和川普之間的連結，在支持川普的智庫美國優先政策研究所（AFPI），擔任美國貿易中心主席，而AFPI執行長羅林斯（Brooke Rollins）和董事長麥克曼（Linda McMahon）都已在新政府取得官位。賴海哲也是川普媒體與科技公司（DJT）的董事。

納瓦羅在2017年加入白宮前，為經濟學教授，之後在川普政府主掌國家貿易委員會，在該委員會被解散後，成為貿易與製造業辦公室（OTMP）主管，後來他因為未回應國會調查的證人傳票，被認定藐視國會，入獄服刑四個月，今年7月在共和黨全代會現身。

納瓦羅認為中國大陸是美國的存續威脅，支持對中國大陸祭出激進的貿易措施，且認為美國應打壓越南這類已受惠於供應鏈移轉的企業，當然也批評歐洲國家開放中國大陸的立場。