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2起刑事指控涉違憲獲撤銷 川普批特檢「一開始就不該提訴」

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統當選人川普。（美聯社）
美國總統當選人川普。（美聯社）

川普意圖推翻2020年選舉結果一案的承審聯邦法官，今天同意檢方提出的撤銷起訴要求。這位總統當選人隨後發文，說針對他的各項案件「空洞、違法，一開始就不該提出」。

司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）去年6月針對川普2021年卸任後，涉嫌帶走大量國家機密文件一案提出起訴。史密斯接著於去年8月，就川普2020年競選連任失利後，涉入2021年1月6日的國會山莊暴動，意圖阻撓國會認證票數統計的推翻選舉結果一案，再提出起訴。

史密斯今天指出，他與司法部討論後提出撤銷這2案，但並非證據不足，而是因憲法「不起訴現任總統」的規定。史密斯說：「在起訴被告的法律權利上，政府立場並沒有變。」

綜合路透社和法新社報導，檢方引用的司法部政策可以回溯到1970年代。這項政策的基礎在於，對現任總統進行刑事起訴，有損美國元首履行職責的能力，進而觸犯美國憲法。

不過，史密斯保留了川普卸任後接受審判的可能性。他要求法官以「不損及權利」（withoutprejudice）的方式撤銷這2案，意味著未來仍可以重新提出起訴。

川普今天在社群媒體發文，痛斥針對他的司法案件「是我國歷史的低谷」。

他在「真實社群」（Truth Social）發文說，這些案件「空洞、違法，一開始就不該提出」。

他說：「民主黨在針對他們政治對手，也就是我，的鬥爭上，浪費超過1億美元的納稅人血汗錢，我國過去從未發生過這樣的事。」

除了機密文件案和國會山莊暴動案，川普在紐約和喬治亞州各有1起非聯邦等級的地方刑事案件。

紐約一案中，他被控於2016年大選前夕支付豔星封口費，藉此掩蓋自己婚外情醜聞。經法院審理，川普今年5月遭陪審團判定34項偽造商業紀錄罪名成立。然而，鑒於川普贏得2024年總統大選，承審法官莫城（Juan Merchan）已無限期延後宣判刑期。

至於川普涉嫌試圖教唆喬治亞州官員推翻2020年選舉結果一案，目前則毫無進展。

川普 美國大選

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