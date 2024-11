爭議之大堪比蓋茨 川普考慮任命心腹巴特爾掌FBI

美媒Axios25日報導,美國總統當選人川普擬提名心腹、前國安會官員巴特爾(Kash Patel)接掌聯邦調查局(FBI)或加入司法部;報導形容,巴特爾的爭議之大,堪比剛剛退出司法部長提名的美國聯邦前眾議員蓋茨(Matt Gaetz),考慮到參院同意任命的難度,川普打算讓他擔任FBI副局長或任司法部要職。

美國有線電視新聞網(CNN)報導指,巴特爾不僅是川普忠誠追隨者,還致力推翻所謂的「深層政府」;知情人士指,巴特爾若被任命為FBI局長,將有能力調查川普的政敵、解密機密資訊並肅清公務系統。

美國國家廣播公司新聞網(NBC) 日前報導,巴特爾可能接掌FBI,也可能是中央情報局(CIA);Axios25日引述知情人士說法稱,川普考慮讓巴特爾加入FBI或司法部。

FBI現任局長雷伊(Christopher Wray)是川普在2017年時提名,任期10年;不過,川普展開第二任期時,多方消息指川普可能會換人。

Axios報導,川普不信任FBI,源自該部門調查川普競選團隊2016年的通俄門事件,川普視FBI和司法部為所謂「深層政府」的核心,他認為是官僚系統摧毀了其執政的第一任期,打算在展開第二任期時,根除那些不效忠的官員。

巴特爾在川普首度執政時就加入政府團隊,作為聯邦眾議院前議員努內斯(Devin Nunes)的助理,在對抗通俄門調查中嶄露頭角;巴特爾在國安會歷練後,出任代理國防部長米勒(Christopher Miller)的幕僚長。

巴特爾去年九月問市的著作「政府黑幫分子:深層政府、真相與捍衛我們的民主之戰」(Government Gangsters:The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy),被川普形容為未來施政藍圖。

此外,川普宣稱上任首日要剷除政敵時,巴特爾選前表示,要揪出藏身在政府與媒體的陰謀者。

一名參與交接工作的人士告訴Axios,巴特爾身邊有一群盟友,認為任命巴特爾領導,將收獲川粉的好感,並對外界傳達出「川普認真要推動司法與執法部門的重大改革」的清晰訊號。

除了巴特爾外,Axios稱密蘇里州檢察長貝利(Andrew Bailey)也在川普的口袋名單中,CNN則點名聯邦眾議院前眾議員羅傑斯(Mike Rogers)、美國海關與邊境保護局(CBP)前代理局長摩根(Mark Morgan)和詹森(Jeff Jensen)等人。

Axios報導,無論巴特爾接掌任何部門,都有極大爭議,特別是FBI局長;這項任命對華府的衝擊,不亞於深陷包含與未成年者性交易等多項爭議,最終退出司法部長提名的蓋茨。

此外,報導稱,因為巴特爾可能會在尋求參議院同意任命時遭遇困難,川普考慮讓巴特爾擔任FBI副局長或在司法部擔任某種調查角色,但這項任命尚未拍板。

川普交接團隊發言人李維特(Karoline Leavitt)表示,只要川普做出決定就會公布相關人事安排。