川普關稅戰首批對象出爐！對中國加徵10%關稅 鄰國加墨也逃不過

美國候任總統川普25日放話，上任第一天將簽署行政命令，針對美國最親密的盟友墨西哥和加拿大課徵25%關稅，並且將對中國商品加徵10%關稅，這是川普當選以來最明確兌現選前承諾的跡象。

華爾街日報報導，川普25日在自家真實社群（Truth Social）發文表示，總統任期第一天將對所有墨西哥和加拿大進口美國的商品徵收25%關稅，另一則貼文則稱將對中國進口商品額外課徵10%關稅。

川普在提及對加墨關稅時寫道：「這項關稅將持續有效，直到毒品，特別是芬太尼，以及所有非法移民停止對我們國家的入侵！」

此舉可能會推翻川普在第一任期內與加墨達成的《美墨加協定》（USMCA）。根據美國貿易代表辦公室的數據，2022年美國使用該貿易協議進行的商品和服務貿易總額估計達 1.8 兆美元。

另外，川普在提到加徵中國商品關稅時批評北京並未兌現承諾，協助打擊毒品，他說：「毒品正以前所未有的規模流入我們的國家，主要是通過墨西哥進來。除非這種情況停止，否則我們將對所有從中國進口到美國的產品，額外徵收10%的關稅，這是在所有現有關稅之外的額外稅率。」

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