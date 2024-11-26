川普舉起關稅大刀 首批砍向「中加墨」三國

美國總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，此外，墨西哥與加拿大進口美國的所有商品要加徵25%關稅。

表示，要對所有中國大陸進口商品加徵10%的關稅，直到中方停止透過墨西哥向美國輸入鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）等毒品。

川普競選總統期間稱關稅為字典裡最美麗的詞彙，揚言針對中國大陸加徵進口商品的關稅，也放話要透過加徵關稅制裁那些產業外移的美國企業。

川普25日傍晚在社群平台真實社群透過兩則推文，說明他即將實施的最新政策。

川普表示，他就大量毒品（尤其是芬太尼）流入美國的問題與中方談了很多次，但根本沒用；中方代表掛保證會實施嚴格罰則，卻從未落實，毒品依然以前所未見的規模大量流入美國（主要是透過墨西哥）。

川普表示，在中方停止向美國輸入這些毒品之前，「我們將加徵中國額外10％的關稅，在任何附加關稅之外，針對所有他們輸入美國的產品。」

此外，川普指出，成千上萬的人民透過墨西哥和加拿大湧入美國，帶來了空前的犯罪和毒品問題，來自墨西哥、由上千移民組成的大篷車隊正在試圖越過美國開放的邊境。

川普承諾，他1月20日就職首日，簽署第一批行政命令時，就會簽完所有必要文件，對墨西哥與加拿大的「所有進口美國商品，及其荒謬的開放邊境」，加徵25%的關稅。

川普表示，這項命令會持續生效，直到毒品（尤其是芬太尼）和那些非法外來者停止侵略美國。

川普表示，墨西哥和加拿大能輕鬆解決這項長期存在的問題，在他們著手解決問題之前，「是時候讓他們付出超大代價了。」

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