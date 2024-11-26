川普又搬出關稅大砲 威脅額外課稅中國10%、對加墨課稅25%

美國總統當選人川普周一（25日）在社群媒體Truth Social貼文，表示美國將對中國產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入；他也表示要對墨西哥和加拿大所有產品加徵25%關稅，理由是流入美國的移民和毒品太多。

消息引發美元匯率勁升，美元兌離岸人民幣（CNH）升至7.25人民幣之上，美元對加幣、墨西哥披索和澳幣強勁升值，墨西哥披索貶值逾1%、加幣貶值約0.5%。

川普貼文表示：「我與中國針對大量毒品被運往美國進行了多次協商，尤其是芬太尼，但無濟於事。中國的代表告訴我，他們將對任何被抓到的任何毒販實施最高刑罰，也就是死刑，但不幸的是，他們從未執行到底，毒品正繼續以前所未見的程度湧向我們國家，多數是透過墨西哥。在他們停止之前，我們將對中國進入美國的許多產品加徵額外的10%關稅，在任何加徵的關稅之上。」

另外，川普也在另一則Truth Social的貼文上表示，他將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，理由是從這兩個國家有大量的人和毒品湧入。

川普貼文說：「每個人都知道，成千上萬的人透過墨西哥和加拿大湧入，帶來前所未見的犯罪與毒品。這項關稅將維持生效，直到毒品，尤其是芬太尼，以及所有違法的外國人停止入侵我們國家。」