快訊

他曝「川普力挺加密貨幣」原因：趨勢不可逆！喊話台灣要跟上

圖輯／目標更務實 回顧COP29氣候峰會的12＋1天重點時刻

上市公司「可成科技」凌晨廠房大火 疏散60多名員工損失待查

川普又搬出關稅大砲 威脅額外課稅中國10%、對加墨課稅25%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
候任總統川普25日在社群媒體貼文，揚言對中國產品在既有關稅之上加徵10%關稅，並對所有加拿大和墨西哥產品課徵25%關稅，以解決毒品湧入美國的問題。路透
候任總統川普25日在社群媒體貼文，揚言對中國產品在既有關稅之上加徵10%關稅，並對所有加拿大和墨西哥產品課徵25%關稅，以解決毒品湧入美國的問題。路透

美國總統當選人川普周一（25日）在社群媒體Truth Social貼文，表示美國將對中國產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅，原因是麻醉劑等非法藥物大量湧入；他也表示要對墨西哥加拿大所有產品加徵25%關稅，理由是流入美國的移民和毒品太多。

消息引發美元匯率勁升，美元兌離岸人民幣（CNH）升至7.25人民幣之上，美元對加幣、墨西哥披索和澳幣強勁升值，墨西哥披索貶值逾1%、加幣貶值約0.5%。

川普貼文表示：「我與中國針對大量毒品被運往美國進行了多次協商，尤其是芬太尼，但無濟於事。中國的代表告訴我，他們將對任何被抓到的任何毒販實施最高刑罰，也就是死刑，但不幸的是，他們從未執行到底，毒品正繼續以前所未見的程度湧向我們國家，多數是透過墨西哥。在他們停止之前，我們將對中國進入美國的許多產品加徵額外的10%關稅，在任何加徵的關稅之上。」

另外，川普也在另一則Truth Social的貼文上表示，他將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，理由是從這兩個國家有大量的人和毒品湧入。

川普貼文說：「每個人都知道，成千上萬的人透過墨西哥和加拿大湧入，帶來前所未見的犯罪與毒品。這項關稅將維持生效，直到毒品，尤其是芬太尼，以及所有違法的外國人停止入侵我們國家。」

中共 加拿大 墨西哥 川普 美國大選 關稅

延伸閱讀

川普和FED鮑爾會鬧翻？屆時美債會被拋售？專家透露最可能情境

美特別檢察官史密斯提出動議 川普4重罪起訴全撤銷

美國股市和小型股都創新高 看好川普提名貝森特任財長

被川普視作眼中釘 紐約南區聯邦檢察官辭職

相關新聞

川普舉起關稅大刀 首批砍向「中加墨」三國

美國總統當選人川普以非法移民和毒品氾濫為由，宣布拿中加墨商品的關稅開刀；他25日傍晚表示，上任後將針對所有中國大陸進口商...

川普關稅戰首批對象出爐！對中國加徵10%關稅 鄰國加墨也逃不過

美國候任總統川普25日放話，上任第一天將簽署行政命令，針對美國最親密的盟友墨西哥和加拿大課徵25%關稅，並且將對中國商品...

川普又搬出關稅大砲 威脅額外課稅中國10%、對加墨課稅25%

美國總統當選人川普周一（25日）在社群媒體Truth Social貼文，表示美國將對中國產品在既有的關稅上額外再加徵10...

關稅立場溫和…貝森特當美財長 有利中美談判

美國總統當選人川普欽點避險基金K Square集團創辦人貝森特為財政部長，或許將替北京提供與美國貿易談判的空間，一部分原...

閣員身家調查協議 川普拖著不簽

紐約時報及美國廣播公司（ABC）報導，美國總統當選人川普仍拒簽一項協議，讓聯調局（FBI）對他宣布將提名的聯邦機構官員做身家調查...

美國準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

獲美國總統當選人川普提名擔任美國財政部長的貝森特（Scott Bessent）接受華爾街日報專訪時表示，他上任後，將優先...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。