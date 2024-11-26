閣員身家調查協議 川普拖著不簽

紐約時報及美國廣播公司（ABC）報導，美國總統當選人川普仍拒簽一項協議，讓聯調局（FBI）對他宣布將提名的聯邦機構官員做身家調查，並對贊助其政權移交小組的金主姓名保密到家，其中包括外籍人士。

由共和黨占多數席次的新聯邦參議院預定明年一月三日開議，隨即將審查川普新政府內閣人事，若屆時缺乏FBI的報告參考，將創近七十多年來先例。

自美國前總統艾森豪一九五三年發布行政命令以來，總統提名的聯邦機構官員皆會由FBI身家調查，完成的調查報告會送交參院，作為參議員審查內閣人事同意權的依據之一。

媒體報導，通常總統候選人在投票日前，就會和白宮簽署相關的備忘錄，讓FBI可以就他們當選後可能提名的主要內閣人事進行調查。川普至今還沒簽署。

川普的政權交接小組「川普范斯二○二五政權交接公司」自本月初大選以來，仍未和拜登政府簽署前述協議。該協議可供該小組動用最多七百廿萬美元的聯邦資金，用於支付準備接管聯邦政府的人員、車馬費及辦公室等費用。

川普方面雖一再聲稱打算簽署，但九月及十月兩度超過聯邦規定期限。而川普團隊二○一六年也簽了這種協議，美國史上還沒有政權交接小組沒簽。

紐約市立大學約翰傑刑事法學院教授布朗表示，只要捐款未公開，就不清楚每人到底捐了多少錢、誰捐錢，還有捐款者獲得什麼回饋。

紐時報導稱，川普的政權交接小組就像過去的這類小組般，都是「黑錢」設立的非營利團體，即這些團體通常不必揭露捐款人資訊，甚至不必通報國稅局。但過去的政權交接小組均接受由美國總務署提供的財務支援，作為交換，這些小組就同意接受其他「黑錢」非營利團體不會遵守的條件，例如個人捐款上限五千美元，以及揭露捐款人姓名。