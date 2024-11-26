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關稅立場溫和…貝森特當美財長 有利中美談判
美國總統當選人川普欽點避險基金K Square集團創辦人貝森特為財政部長，或許將替北京提供與美國貿易談判的空間，一部分原因來自於貝森特對關稅的溫和立場。
彭博資訊報導，貝森特不僅將川普威脅要對中國大陸進口貨課徵的巨額關稅，描述為「最大限度的談判立場」，他先前接受ＣＮＢＣ訪問時也說，已敦促採取階段性的實施方式，呼籲關稅的實施要「慢慢一步步來」。
Albright Stonebridge集團合夥人瑟利可表示，「提名貝森特為其中一名可能與中國政府打交道者，應會替雙方都製造出一些談判空間。但我的意思並非這會是一場順遂的談判。」
貝森特日前接受華爾街日報訪問時也說，他將在川普上任後專注於實現川普的減稅和提高關稅承諾，但他並未更深入談論細節。
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