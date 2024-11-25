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川普欲提高關稅 北京可能拉攏馬斯克以影響政策

中央社／ 上海25日電
紐時報導指出，北京可能會把馬斯克（左）變成具影響力的盟友，以說服川普（右）在貿易問題上採取更為溫和的態度。（美聯社）
紐時報導指出，北京可能會把馬斯克（左）變成具影響力的盟友，以說服川普（右）在貿易問題上採取更為溫和的態度。（美聯社）

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）名下多數的公司業務都面臨來自中國的激烈競爭，其中電動車產業的情況更為複雜。紐時報導指出，北京可能會把馬斯克變成具影響力的盟友，以說服川普在貿易問題上採取更為溫和的態度。

據紐約時報時中文網，馬斯克支持美國總統當選人川普（Donald Trump）的立場相當鮮明，但與此同時，他與中國的關係也相當複雜，包含在中國有著極具規模的投資。在川普誓言要以更高的關稅和其他措施來對付中國時，他面臨相當微妙的立場。

報導指出，馬斯克擁有許多公司，除了電動車外，包含在太陽能和大型電池領域的投資，都面臨著來自中國企業的激烈競爭。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問暨中國商務與經濟董事項目主任甘思德（Scott Kennedy）指出，「在馬斯克的公司關注的每一個領域，都有許多中國競爭對手，這些領域裡，中國人基本上都是對手，而不是合作夥伴」。

報導提及，馬斯克旗下的電動車製造商「特斯拉」，有不少汽車是在中國生產的，同時在中國的汽車銷量超過美國以外的任何地區，然而他在中國面對的競爭也越來越激烈，特別是中國監管機構尚未允許特斯拉在中國道路上推出完全自動駕駛汽車，同時卻允許中國的汽車製造商在類似系統上先行。

包括蔚來、華為和百度在內的許多中國公司已獲准推出類似或更先進的替代技術。5年前，時任中共上海市委書記，現任國務院總理李強曾幫助特斯拉加速在上海的工廠建設。儘管如此，特斯拉仍在等待中國官方批准最新的自動駕駛技術。

專門研究中國汽車的諮詢公司Sino Auto Insights董事總經理塗樂（Tu Le）說，特斯拉在中國市場「完全處於劣勢，因為他們沒有智能駕駛系統」。

報導稱，隨著特斯拉在中國的市占率下降，馬斯克曾親自向李強請求允許繼續推動「全自動駕駛」項目。一些專家表示，北京可能會把馬斯克變成一個有影響力的盟友，以說服川普在貿易問題上採取更為溫和的態度。

長期從事中國汽車諮詢工作的鄧恩（MichaelDunne）在報導中提到，「當中國領導人需要向川普傳達重要訊息時，馬斯克顯然是最好的溝通管道。」

即使馬斯克與川普關係密切，特斯拉也面臨著潛在的政治風險，目前中國已經在軍事基地等敏感地區禁止了特斯拉。若未來川普政府持續執行禁止從中國或俄羅斯進口並銷售物聯網電動車政策，中國的監管機構也可能會採取報復措施，對特斯拉加以限制。

分析指出，馬斯克能對於中美商業關係造成多大的影響力，取決於他與川普的聯盟能持續多久。一些市場分析人士已經開始質疑他們的友誼能否長久。

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