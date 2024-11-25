川普挑貝森特當財長原因曝光 或有利中方與美方談判

美國總統當選人川普挑選避險基金K Square集團創辦人貝森特（Scott Bessent）為財政部長，或許將替北京提供與美國貿易談判的空間，一部分原因來自於貝森特對關稅的溫和立場。

彭博資訊報導，貝森特不僅已將川普威脅要對中國大陸進口貨課徵的鉅額關稅，描述為「最大限度的談判立場」，他本月稍早接受CNBC訪問時也表示，已敦促採取階段性的實施方式，呼籲關稅的實施要「慢慢一步步來」。

在大陸商務部擔任顧問的北京對外經濟貿易大學教授龔炯表示：「這對北京來說是個好消息。華爾街本來就必須在川普政府裡有個位子，還得到了最重要的一個。」

對北京而言，和國務卿魯比歐或國安顧問沃茲等「對中鷹派」相比，川普的這個財長人選，可能會是他內閣中的一股溫和力量。由於這個人選已讓市場交易員減少對於川普回鍋可能引發全球市場振盪的押注，已引發全球貨幣兌美元匯率走強。

Albright Stonebridge集團合夥人瑟利可也認為，貝森特的提名，對期盼繼續談判雙邊和全球議題的北京政府而言是個好徵兆；瑟利可曾在美國貿易代表署（USTR）擔任對中事務資深總監。

瑟利可表示：「提名貝森特為其中一名可能與中國政府打交道者，應該會替雙方都製造出一些談判空間。但我的意思並不是這會是一場順遂的談判。」

事實上，貝森特已暗示，他對人民幣目前的匯率有所不滿，他曾引用自己公司的研究報告，指稱人民幣匯率過低。

貝森特日前接受華爾街日報訪問時也說，他將在川普上任後專注於實現川普的減稅和提高關稅承諾，雖然他並未更深入談論細節。他在8月的彭博商業周刊專訪，也將中國大陸描述成美國的軍事和經濟風險。