快訊

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

川普挑貝森特當財長原因曝光 或有利中方與美方談判

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普上周提名出身華爾街的貝森特為財政部長，或許將有利中方和美國的貿易談判。 美聯社
川普上周提名出身華爾街的貝森特為財政部長，或許將有利中方和美國的貿易談判。 美聯社

美國總統當選人川普挑選避險基金K Square集團創辦人貝森特（Scott Bessent）為財政部長，或許將替北京提供與美國貿易談判的空間，一部分原因來自於貝森特對關稅的溫和立場。

彭博資訊報導，貝森特不僅已將川普威脅要對中國大陸進口貨課徵的鉅額關稅，描述為「最大限度的談判立場」，他本月稍早接受CNBC訪問時也表示，已敦促採取階段性的實施方式，呼籲關稅的實施要「慢慢一步步來」。

在大陸商務部擔任顧問的北京對外經濟貿易大學教授龔炯表示：「這對北京來說是個好消息。華爾街本來就必須在川普政府裡有個位子，還得到了最重要的一個。」

對北京而言，和國務卿魯比歐或國安顧問沃茲等「對中鷹派」相比，川普的這個財長人選，可能會是他內閣中的一股溫和力量。由於這個人選已讓市場交易員減少對於川普回鍋可能引發全球市場振盪的押注，已引發全球貨幣兌美元匯率走強。

Albright Stonebridge集團合夥人瑟利可也認為，貝森特的提名，對期盼繼續談判雙邊和全球議題的北京政府而言是個好徵兆；瑟利可曾在美國貿易代表署（USTR）擔任對中事務資深總監。

瑟利可表示：「提名貝森特為其中一名可能與中國政府打交道者，應該會替雙方都製造出一些談判空間。但我的意思並不是這會是一場順遂的談判。」

事實上，貝森特已暗示，他對人民幣目前的匯率有所不滿，他曾引用自己公司的研究報告，指稱人民幣匯率過低。

貝森特日前接受華爾街日報訪問時也說，他將在川普上任後專注於實現川普的減稅和提高關稅承諾，雖然他並未更深入談論細節。他在8月的彭博商業周刊專訪，也將中國大陸描述成美國的軍事和經濟風險。

川普 美國大選

延伸閱讀

貝森特將任川普政府財長...股債市漲聲鼓勵 美元與油金同摔

川普2.0內閣成形：從邊境、關稅到戰爭，剖析重大政策走向

美國準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

重商主義重新領銜國際政治？川普「絕對控制」的美國未來

相關新聞

重商主義重新領銜國際政治？川普「絕對控制」的美國未來

「川普政府2.0」還未上任但已完成內閣提名，重返白宮的川普帶著全新——更重要的是，比第一任期的閣員更加忠於川普理念——的執政團隊，即將於2025年1月接掌、主導接下來四年美國乃至全球的未來方向。再次勝選，加之共和黨拿下國會參眾兩院的大勝，以及川普在共和黨內比第一任期更加提升的地位，川普的權力愈加鞏固。

金融人入主五角大廈！傳川普鎖定2企業執行長出任副防長 掌軍費命脈

華爾街日報（WSJ）引述兩名知情人士報導，美國候任總統川普正在考慮由金融界投資人史蒂芬（Trae Stephen）或范博...

貝森特將任川普政府財長...股債市漲聲鼓勵 美元與油金同摔

美國總統當選人川普提名貝森特擔任下任財長，可望讓美國經濟和金融市場較為穩定，全球鬆了口氣，美股期指和美債上漲慶賀，亞股齊...

川普挑貝森特當財長原因曝光 或有利中方與美方談判

美國總統當選人川普挑選避險基金K Square集團創辦人貝森特（Scott Bessent）為財政部長，或許將替北京提供...

美國準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

獲美國總統當選人川普提名擔任美國財政部長的貝森特（Scott Bessent）接受華爾街日報專訪時表示，他上任後，將優先...

川普遲未簽聯邦協議 政權交接進度落後 恐影響就職後國安

Politico新聞網站報導，總統當選人川普上周宣布提名小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。