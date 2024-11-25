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日經：應對中國威脅 政權交接期美國派3航艦部署亞洲

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，為應對美國總統當選人川普明年1月就職前，中國可能在印太區域帶來威脅，美軍3艘航空母艦將於近期部署亞洲，其中1艘上週已抵達日本。

根據報導，載有2702名船員的美軍核動力航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）已於22日駛抵第七艦隊基地、日本橫須賀美軍基地駐防，這是睽違9年後該航艦首度重返當地。「卡爾文森號」航空母艦（USS Carl Vinson）則在今天部署至太平洋區域。

目前美軍「林肯號」航空母艦（USS AbrahamLincoln）正航經印度洋，接下來將穿越南海，之後返回母港加州聖地牙哥（San Diego）。

美國海軍太平洋艦隊的發言人凱尼格（Lt. Cmdr.Katie Koenig）告訴日經亞洲，這類部署行動「能使海上和聯合部隊做出迅速反應，並為美軍最強軍艦帶來最大打擊力和作戰能力。此舉也展現出我們保護這個區域安全與穩定的集體決心。」

自5月中旬「雷根號」（USS Ronald Reagan）航艦從橫須賀港啟程返美以來，美國在亞洲沒有任何前線部署航空母艦。在以色列對黎巴嫩發動飛彈攻擊以及伊朗與以色列緊張局勢升高後，其他美軍航艦都被派往中東，以應對當地不斷升級的衝突。

分析人士指出，美國在太平洋區域強化軍事部署，是為應對川普明年1月20日就職前的50多天裡，來自中國的任何威脅。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級研究員、美國海軍潛艦退休軍官薩德勒（BrentSadler）認為，「當前時期中國正準備考驗我們的決心，因此美軍及時加強部署。中國顯然就是頭號威脅」。

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a NewAmerican Security）印太安全計畫（Indo-Pacific SecurityProgram）副主任史托克斯（Jacob Stokes）表示，「中國正設法開始測試新的川普政府，可能在台灣或南海，或是兩者兼具。」

史托克斯指出，北京試圖透過測試，了解他們將必須設法應對川普兩種面貌的哪一面。「北京看過川普如同商人、希望達成協議的一面，但也可能再度看到川普強硬對槓的態度，這是從2018年中後期到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間川普執政的風格。」

目前美軍旗下的11艘航艦多數都在維修保養，或剛結束長期部署行動，僅有少數幾艘已做好出航準備。隨著烏克蘭和加薩走廊的戰爭愈演愈烈，現任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）領導的五角大廈正在這些區域優先部署。

薩德勒還說，過去數月裡，西太平洋因缺少美軍航艦經過，導致中國在南海和台灣周邊發起多次侵擾行動。

川普 美國大選

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