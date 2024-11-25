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美國準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
貝森特（Scott Bessent）獲美國總統當選人川普提名擔任美國財政部長。路透
貝森特（Scott Bessent）獲美國總統當選人川普提名擔任美國財政部長。路透

獲美國總統當選人川普提名擔任美國財政部長的貝森特（Scott Bessent）接受華爾街日報專訪時表示，他上任後，將優先實現川普在大選時的減稅承諾。

貝森特向華爾街日報表示，減稅措施將包含讓川普第一任期的減稅政策永久實施，並且取消對小費、社會保障福利和加班薪資的課稅。

他還將聚焦實施關稅措施、削減開支和維持美元作為全球準備貨幣的地位。

貝森特表示，加徵關稅和減少支出也將是重點，但他沒有透露細節。先前，川普揚言對中國進口品課徵60％的關稅。

貝森特是川普的政治獻金捐款者、經濟顧問和電視上的支持者，他在上周五獲川普提名為美國財政部長。

62歲的貝森特職業生涯一直在金融領域度過，他是Key Square資本管理公司創辦人，曾於2011-15年擔任索羅斯基金的投資長，也曾效力知名大空頭錢諾斯（Jim Chanos）。貝森特主張進行稅改並鬆綁監管，尤其是是為了刺激銀行貸款和能源生產。

華爾街普遍認貝森特出任財長，有利金融市場，因為他不但是「財政鷹派」，也曾多次強調川普的關稅政見主要是做為與各國談判的籌碼；分析師人士認為，這位華爾街老將的謹慎態度可能減輕川普「美國優先」政策的一些刺痛。

法國興業銀行策略師斯普拉特（Stephen Spratt）表示，貝森特是「安全牌」候選人的觀點，可能導致美國公債出現如釋重負的反彈，因為貝森特認為應該逐步徵收關稅，代表可以透過談判降低關稅，應該有助於亞洲貨幣。

金融市場今天出現明顯反應，在外匯市場方面，美元走貶，美元指數盤中下滑0.46%，報106.96，台幣勁升0.48%、日圓升值0.34%、馬元和韓元分別升值0.3%左右。

在商品市場方面，金價盤中急挫2%至每英兩2,658.34美元；布蘭特原油1月期貨價格盤中下跌0.6%至每桶74.69美元，反映市場預期貝森特尋求增加美國原油生產。

川普 美國大選

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