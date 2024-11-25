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金融人入主五角大廈！傳川普鎖定2企業執行長出任副防長 掌軍費命脈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美媒傳候任總統川普考慮由金融界人士出任國防部副部長，人選之一是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人史蒂芬。圖／截自CNBC Television在YT的影音
美媒傳候任總統川普考慮由金融界人士出任國防部副部長，人選之一是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人史蒂芬。圖／截自CNBC Television在YT的影音

華爾街日報（WSJ）引述兩名知情人士報導，美國候任總統川普正在考慮由金融界投資人史蒂芬（Trae Stephen）或范博格（Stephen Feinberg）出任國防部副部長，無論誰出線，對於近年進軍國防市場的防務新創產業都是好消息。

國防副部長是五角大廈文職官員中的第二號人物，負責日常運作，包括管理國防預算。

史蒂芬是「矽谷創投天王」提爾（Peter Thiel）旗下創投公司Founders Fund合夥人，也是國防工業公司Anduril Industries的共同創辦人。Anduril Industries在一票高估值的國防科技新創公司中，是最引人關注的一個。

國防創投一直被矽谷圈視為禁忌，但是作為這個領域的早期創投人，史蒂芬經常向年輕創業人者和學生演講，強調投資國家安全建設的益處。

億萬富翁范博格則是博龍資產管理公司（Cerberus Capital Management）共同執行長，投資許多國防企業。曾領導川普首任總統情報顧問委員會，是忠實的川普支持者。

范博格長期迴避媒體或公開露面，他對國家安全同樣有興趣。他的公司，至少在過去，一直專注於現有公司的私募股權。博龍資產管理今年推出了一支主打國防新創企業的創投基金。 

范博格曾領導川普首任總統情報顧問委員會，圖為2008年檔案照。美聯社
范博格曾領導川普首任總統情報顧問委員會，圖為2008年檔案照。美聯社

川普 美國大選

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