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川普2.0 中國學者估歐盟不會在北京華府之間選邊站

中央社／ 香港25日電

美國總統當選人川普明年初將就任，有人憂慮中國將在經貿等方面同時面對美國和歐洲的夾擊；有中國學者指出，目前形勢比較複雜，正處於一種三角遊戲關係，但預料歐盟不會在中美之間選邊站。

英文南華早報今天刊登了對中國學者崔洪建的專訪，他在訪問中作了以上表示。網上資料顯示，崔洪建現任中國國際問題研究院歐洲研究所所長、北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授。

對於未來中美歐的三角關係，他說，在川普上台後，相信歐盟在應對中國事宜上將會設法與美國找尋共同點，但川普不一定會按照歐盟的想法去做，原因之一是歐盟對川普的影響力較低。

他表示，假若川普同時向中國和歐盟進口貨品徵收關稅，歐盟將會把責任歸咎於中國生產過剩，遊說川普的團隊把徵稅目標針對中國。但川普不一定會接受歐盟的解釋，因為川普早已對歐盟進口汽車表示不滿。

他並說，中歐之間在某些方面也許可以合作，但如果以為歐盟會在中美之間選邊站，那是十分不切實際的。同樣的，在評估美歐關係時而不考慮中國因素，也不切際。

被問到台灣和南海問題會否令區域出現更多對抗，他說，在台灣議題上，歐盟缺乏制衡中國的籌碼，但歐盟認為可以利用台灣問題圍堵中國，因此，台灣議題在中歐關係之中變得複雜。

他說，最近幾年，北京方面調整了對台政策，令歐盟覺得北京可能會放棄以和平方式統一台灣，這也促使歐盟加強在區內敏感水域的出現，比如有更多軍艦在台灣海峽巡弋。

此外，歐盟也憂慮戰爭會影響台灣半導體供應鏈，因此嘗試遊說台灣的相關工廠搬到歐洲大陸。

此外，歐盟及其成員國不斷挑戰北京的「一個中國」原則，按照自己的意願解讀相關政策，同時強化與台灣的關係，比如官方訪問和經貿商討等，一直在測試北京的容忍底線。

而美國也在嘗試利用台灣議題在戰略上牽制中國。

崔洪建認為，今後川普對台實施何種政策，將會影響歐盟的做法。

他說，面對這種情況，北京可能需要重新思考其做法，比如釐清「一個中國」原則的特定要求，向歐洲國家說明在「一個中國」原則之下，哪些做法可以容許，哪些不在原則之下。

他說，這不是文字遊戲，而是必須落實的原則，否則「一個中國」原則就會被淘空。

川普 美國大選

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