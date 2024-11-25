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擋「最挺台國務卿」入閣！川普長子小唐納掌新人事話語權 取代伊凡卡

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國候任總統川普長子小唐納11月2日，現身亞利桑納造勢活動。路透
美國候任總統川普長子小唐納11月2日，現身亞利桑納造勢活動。路透

美國候任總統川普長子小唐納（Donald Trump Jr）在新內閣人事上掌握重要話語權，包含提拔引發爭議的小羅勃甘迺迪與加巴德，還有阻擋號稱「最挺台國務卿」龐培歐入閣。小唐納已取代妹妹伊凡卡，崛起為家族最有影響力顧問。

衛報引述路透報導，包含川普金主、政治盟友與友人等消息人士證實，小唐納在2.0內閣的影響力，是川普身邊主要的新生代聲音，而川普也特別依賴小唐納在白宮戰略上的提議。

衛報描述，小唐納在某些情況下，更傾向忠誠而非具有資歷的候選人擔任高級別政府職位，參與組建美國現代歷史上最具爭議的內閣。

小唐納本月稍早接受福斯新聞訪問表示清楚團隊在做什麼，他說，「這是為了讓我爸身邊都是有能力、忠誠的人」。

不過，衛報也引述一名了解過渡情況的消息人士稱，川普似乎不再像過去那樣需要家人的建議，有了料將擔任幕僚長的威爾斯，協助組織川普迄今最有紀律的競選活動。

川普第一任期延攬長女伊凡卡及女婿庫許納擔任高級顧問，並由小唐納和次子艾瑞克管理家族事業；但川普2020年敗選，接著陷入多起官司，伊凡卡和庫許納也隨之淡出政壇。

川普長女伊凡卡（左）與丈夫庫許納（右）出席川普6日勝選派對。美聯社
川普長女伊凡卡（左）與丈夫庫許納（右）出席川普6日勝選派對。美聯社

川普 美國大選

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