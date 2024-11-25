中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

經濟分析師預期，中國今年出口將攀升至歷史高點，因為隨著美國總統當選人川普威脅明年1月上任後要加徵關稅，客戶急著提前下訂單。

根據彭博資訊在11月15日至21日對分析師進行的調查預估中間值，預期中國今年最後一季出口年比成長幅度將加速至7%，較美國大選前10月時預估的5%增幅大力提升，而且將把今年整體出口額推升至3.548兆美元，高於2022年創下的先前紀錄。

馬來亞銀行投資銀行集團經濟分析師Erica Tay表示：「在接下來幾個月，中國出口可能會受惠於外國企業的恐慌囤貨。貿易戰的疑慮可能促使中國決策官員明年大幅偏向支持消費的刺激措施。」

中國大陸出口本季以2022年7月來最快成長速度展開，使得今年貿易順差可能達到創紀錄的接近1兆美元。此時，北京當局持續尋求強化外銷，抵銷國內需求疲軟的窘境，而官員近幾周來也轉向提出刺激經濟的措施。

另一方面，川普威脅也對中國進口品加徵高達60%的關稅，彭博預測這會削弱美中這兩個最大經濟體彼此的貿易。川普在第一任內對規模超過3,000億美元的中國進口品加徵高達25%的關稅，引發北京報復，而繼任總統的拜登大致維持這些關稅措施。

現在川普將重返白宮，可能擴大貿易戰的前景，引發市場預期明年中國將推出規模更大的刺激措施，以便因應新的貿易保護主義時代。

相較於出口暢旺，中國的進口成長不振，原因是國內經濟欲振乏力，這也引發全球其他國家擔心廉價的中國產品會湧向國外。根據彭博調查，中國大陸國內生產毛額（GDP）第4季預料成長4.9%，高於上個月預估的4.8%。