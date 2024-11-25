比特幣10萬美元「近關情怯」 一度跌破96,000美元

比特幣在10萬美元大關前「近關情怯」，交易人士評估美國總統當選人川普為加密貨幣帶來的樂觀氛圍能否延續。

比特幣周日一度下跌至95,776美元，此前距離衝上10萬美元大關只剩下300美元；在台灣時間周一清晨7時53分，比特幣價格回升至98,065美元，川普選擇提名避險基金經理人貝森特（Scott Bessent）擔任美國財長，協助支撐全球市場信心。

Miller Tabak + Co首席市場策略師Matt Maley表示，投資人擔心「比特幣基本上已經測試了10萬美元水準，現在要歇息一下」。他說，關於比特幣的多頭勢力「正在達到最大」。

川普即將執政被視為有利加密貨幣環境，比特幣的市值自他在11月5日當選美國總統以來，已經暴增約1兆美元。