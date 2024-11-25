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川普還沒同意FBI對閣員身家調查 可能再創70年先例

中央社／ 華盛頓24日專電
美國總統當選人川普。 路透
美國總統當選人川普。 路透

美國總統當選人川普已快完成組閣，但他還沒同意讓聯邦調查局（FBI）對閣員身家調查。新的參議院1月3日開議後預計將審查內閣人事，若屆時沒有FBI的報告參考，將創逾70年先例。

川普（Donald Trump）當選至今約3週，主要的內閣人選都已出爐。

綜合美媒報導，自前總統艾森豪（DwightEisenhower）1953年發布行政命令以來，總統提名的聯邦機構官員都會經FBI身家調查，FBI完成的調查報告會送給參議院，作為參議員審查內閣人事同意權的參考。

媒體報導，通常總統候選人在投票日前，就會和白宮簽署相關的備忘錄，讓FBI可以就他們當選後可能提名的主要內閣人事進行調查。川普至今還沒簽署。

民主黨籍參議員克羅布查（Amy Klobuchar）今天接受美國廣播公司新聞網（ABC）訪問時說，包括緝毒探員、初任檢察官者都要經過FBI的身家調查，「為什麼我們不對將擔任最重要政府職務的人調查呢？」

下屆參眾議院都是共和黨多數。共和黨參議員目前立場不一。與川普友好的參議員海格提（Bill Hagerty）說，他不認為美國民眾在乎FBI是否對閣員身家調查。

不過，阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）日前受訪則說，FBI調查非常重要，也是數十年來作法，不只是針對聯邦機構的官員，若參議員需要知道助理的背景，也是讓FBI調查，不會交給民間的調查機構。

媒體報導，川普團隊傾向以民間機構的調查代替FBI。

前總統歐巴馬（Barack Obama）任命為密西根州東區分局檢察官的麥奎德（Barbara McQuade），昨天在彭博（Bloomberg）發表文章指出，民間機構的調查不會像FBI一樣徹底，略過這個環節「對國家安全構成威脅」。

麥奎德以自身接受FBI調查的經驗指出，她披露所有住過的住址、工作、教育背景、近親、國外旅行、協會會員資格及商業利益，並授權FBI查閱她的財務、醫療和犯罪記錄。這些資料都被查閱，FBI另外還訪問她的同事和熟識的人。

川普除了可能讓內閣成員跳過FBI的調查，他也已經表明，盼參議院同意以技術性休會的方式，讓內閣人事能「休會任命」（Recess appointment），即不經參議院審查就完成任命。參議院將於1月3日開議，川普於1月20日就職。

美國憲法規定，總統對重要職務的提名案，包括內閣、聯邦法官、大使等，須交由參議院行使同意權；但允許參議院休會時，總統得以「休會任命」。

共和黨13日選舉參議院領袖時，川普要參選者承諾同意推動「休會任命」，忠誠擁護川普的佛州參議員史考特（Rick Scott）說他「100%同意」，明確表態。

選舉結果卻是由南達科他州的建制派圖恩（John Thune）當選，他當時說「休會任命」可以討論，足見共和黨不見得會完全配合川普。

美國憲法規定，休會超過3天需要眾議院、參議院都同意。新聞週刊（Newsweek）報導，即使眾議院、參議院沒辦法對休會時間取得共識，川普仍可以使用憲法權力，讓參議院、眾議院同時休會。

綜合媒體報導，過去曾有低階官員經「休會任命」，但內閣層級的任命都經參議院審查。關於休會日期，最高法院曾無異議裁定，應由國會決定。史上也未曾有總統動用憲法權力逼國會休會的前例。川普如果這樣做，也將再創先例。

川普 美國大選

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