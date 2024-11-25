聽新聞
0:00 / 0:00

川普溫和派顧問 出任農業部長

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

川普閣員全出爐。（美聯社、路透）
川普閣員全出爐。（美聯社、路透）
美國總統當選人川普廿三日宣布，將提名他第一任期的白宮國內政策幕僚羅林斯出任農業部長，新內閣十五名部長人選至此全數出爐。華爾街日報報導，若提名獲參院通過，羅林斯很可能在川普的廣泛進口關稅計畫相關討論上插一腳。

川普並未詳細說明其農業政策，但他若兌現其關稅承諾，美國農民可能受影響。川普首度執政時，中國大陸等國家曾對美國玉米和大豆等農產品徵收報復性關稅，以回應川普的關稅措施；川普則宣布提供農民巨額補助，協助他們撐過貿易戰。川普選戰時宣稱將對大陸商品課徵百分之六十以上進口關稅。

川普在社群媒體說，羅林斯（Brooke Rollins）在支持美國農民、捍衛美國糧食自給及振興仰賴農業的小型城鎮等方面，無人能出其右。

羅林斯和川普私交甚篤，川普常在私下場合誇讚她，她被視為川普的溫和派顧問之一。羅林斯在上屆川普政府曾任職美國創新辦公室，該單位旨在強化政府效率和消除官僚；她也曾任川普的國內政策會議代理主席。

羅林斯現為保守派智庫美國優先政策研究所（AFPI）執行長，該智庫二○二一年創立，號稱共和黨的「影子白宮團隊」，成員包括不少川普第一任期幕僚。紐約時報指出，這個智庫的意見可能透露羅林斯作為農業部長將著重的議題，例如AFPI提倡限制外籍人士、尤其是來自中國的人持有美國農地，此議題在美國國會獲得跨黨派支持。

農業部負責推廣、補助並管制美國農業，也管理大多數聯邦政府食物援助計畫，支持鄉村發展，並管理廣大的國家林地和草原，年度預算逾兩千億美元（近台幣六點六兆元），雇員近十萬人。

紐約時報說，美國鄉村選票壓倒性支持川普，但川普若加徵關稅可能對農民造成額外經濟負擔。收入衰退和飼料、農藥和燃料成本偏高，本就令農民表示吃不消。川普承諾大規模遣返無證移民，也可能減損美國農業關鍵勞力來源。

川普新政府十五名內閣部長人選至此確定，明年一月廿日川普就職後，這些人選須經參院通過。

川普 美國大選

延伸閱讀

川普2.0讓海外債不香了？驚見富豪戶縮手 轉抱這商品

川普回歸…鴻海是海嘯第一排？看懂電子五哥被「嚇」出的美國製造

川普親自坐鎮加薩停火談判！準白宮發言人：將任首席談判代表

北約祕書長呂特憂俄朝合作 會見川普談全球安全

相關新聞

川普溫和派顧問 出任農業部長

美國總統當選人川普廿三日宣布，將提名他第一任期的白宮國內政策幕僚羅林斯出任農業部長，新內閣十五名部長人選至此全數出爐。華...

本最被看好卻險翻船…貝森特靠「公關」在財長肉搏戰中勝出

經歷兩周的懸而不定，總統當選人川普終於提名貝森特(Scott Bessent)為下屆政府財政部長，華爾街日報(WSJ)2...

川普2.0團隊 意見領袖將改造醫衛體系、能上電視談議題獲青睞

總統當選人川普的公共衛生人事提名，看重的並非官僚經驗，而是如何在電視上談論健康議題，這些關鍵意見領袖(KOL)將改造醫療...

前副助卿黃之瀚獲任首席副國安顧問 曾訪台強調美台關係非交易

總統當選人川普22日晚間發布新聞稿表示，他將任命華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)研究員華裔黃...

范斯1家5口將搬進海軍天文台官邸 拜登以前曾在那裸泳

副總統當選人范斯(J.D. Vance)與太太和他們的三個孩子將搬入副總統官邸，位於80英畝海軍天文台(One Nava...

川普新選財長 對中關稅將低於預期

川普22日終於宣布他的財長人選，新財長是內閣最重要成員，川普的減稅和關稅兩大政策，都要由他推行；川普挑選其他內閣成員時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。