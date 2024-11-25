川普溫和派顧問 出任農業部長

川普閣員全出爐。（美聯社、路透） 美國總統當選人川普廿三日宣布，將提名他第一任期的白宮國內政策幕僚羅林斯出任農業部長，新內閣十五名部長人選至此全數出爐。華爾街日報報導，若提名獲參院通過，羅林斯很可能在川普的廣泛進口關稅計畫相關討論上插一腳。

川普並未詳細說明其農業政策，但他若兌現其關稅承諾，美國農民可能受影響。川普首度執政時，中國大陸等國家曾對美國玉米和大豆等農產品徵收報復性關稅，以回應川普的關稅措施；川普則宣布提供農民巨額補助，協助他們撐過貿易戰。川普選戰時宣稱將對大陸商品課徵百分之六十以上進口關稅。

川普在社群媒體說，羅林斯（Brooke Rollins）在支持美國農民、捍衛美國糧食自給及振興仰賴農業的小型城鎮等方面，無人能出其右。

羅林斯和川普私交甚篤，川普常在私下場合誇讚她，她被視為川普的溫和派顧問之一。羅林斯在上屆川普政府曾任職美國創新辦公室，該單位旨在強化政府效率和消除官僚；她也曾任川普的國內政策會議代理主席。

羅林斯現為保守派智庫美國優先政策研究所（AFPI）執行長，該智庫二○二一年創立，號稱共和黨的「影子白宮團隊」，成員包括不少川普第一任期幕僚。紐約時報指出，這個智庫的意見可能透露羅林斯作為農業部長將著重的議題，例如AFPI提倡限制外籍人士、尤其是來自中國的人持有美國農地，此議題在美國國會獲得跨黨派支持。

農業部負責推廣、補助並管制美國農業，也管理大多數聯邦政府食物援助計畫，支持鄉村發展，並管理廣大的國家林地和草原，年度預算逾兩千億美元（近台幣六點六兆元），雇員近十萬人。

紐約時報說，美國鄉村選票壓倒性支持川普，但川普若加徵關稅可能對農民造成額外經濟負擔。收入衰退和飼料、農藥和燃料成本偏高，本就令農民表示吃不消。川普承諾大規模遣返無證移民，也可能減損美國農業關鍵勞力來源。

川普新政府十五名內閣部長人選至此確定，明年一月廿日川普就職後，這些人選須經參院通過。